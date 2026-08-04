Como Dios la trajo al mundo: La foto de Zajaris Fernández que dejó en shock a todo Instagram

La actriz y comediante cubana Zajaris Fernández volvió a acaparar todas las miradas en Instagram con una impactante sesión fotográfica de estilo artístico en la que posa completamente desnuda, aunque estratégicamente cubierta por un enorme sombrero de fibras naturales que deja a la imaginación más de lo que revela.

La imagen, publicada junto al mensaje "Yo te dije que mi amor no se encuentra en cualquier parte", se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más comentados de su perfil y provocó una lluvia de elogios por parte de sus seguidores.

La mayoría de los comentarios coincidió en destacar la belleza y el concepto de la fotografía. "Qué belleza de foto", "Fotaza", "Hermosa foto, parece una pintura", "Clase de foto", "Bellísima", "Dura", "Genial", "Qué foto más hermosa" y "Me encantó", comentaron algunos de sus más fieles admiradores en esa red social.

Captura Instagram / Zajaris Fernández

Varios seguidores también elogiaron el trabajo creativo detrás de la sesión. "Súper bien creado" y "Me encanta, quiero hacerla también" fueron otros de los mensajes que reflejaron la admiración por la propuesta artística.

Pero no todo fueron aplausos. La publicación también abrió un intenso debate entre algunos usuarios, quienes señalaron que el concepto recordaba a fotografías realizadas anteriormente por otra influencer cubana, La Dura. A partir de ahí se generó una discusión sobre si se trataba de inspiración o de una copia.

Frente a esas críticas, numerosos seguidores salieron en defensa de Zajaris. Argumentaron que este tipo de fotografías con sombreros de gran tamaño forman parte de una tendencia internacional en la fotografía editorial y la moda, y que nadie puede atribuirse la exclusividad de una idea estética. Otros recordaron que en el mundo de las redes sociales la inspiración entre creadores es algo habitual.

Más allá de la polémica, la imagen volvió a confirmar el gran impacto que genera cada publicación de la actriz en sus redes sociales. La combinación de sensualidad, elegancia y una cuidada dirección artística convirtió la fotografía en una de las más comentadas de los últimos días, demostrando una vez más que Zajaris Fernández sabe cómo captar la atención de su audiencia.

Y si alguien pensaba que después de soplar las velas se iba a tomar las cosas con calma, Zajaris dejó claro que no. Apenas unas semanas después de celebrar sus 42 años con una emotiva sesión de fotos y mensajes de agradecimiento junto a sus tres mascotas, la actriz volvió a romper Instagram con una imagen tan elegante como atrevida, demostrando que sigue en uno de sus mejores momentos.