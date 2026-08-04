Como Dios la trajo al mundo: La foto de Zajaris Fernández que dejó en shock a todo Instagram

La actriz y comediante cubana Zajaris Fernández volvió a acaparar todas las miradas en Instagram con una impactante sesión fotográfica de estilo artístico en la que posa completamente desnuda, aunque estratégicamente cubierta por un enorme sombrero de fibras naturales que deja a la imaginación más de lo que revela.
La imagen, publicada junto al mensaje "Yo te dije que mi amor no se encuentra en cualquier parte", se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más comentados de su perfil y provocó una lluvia de elogios por parte de sus seguidores.
La mayoría de los comentarios coincidió en destacar la belleza y el concepto de la fotografía. "Qué belleza de foto", "Fotaza", "Hermosa foto, parece una pintura", "Clase de foto", "Bellísima", "Dura", "Genial", "Qué foto más hermosa" y "Me encantó", comentaron algunos de sus más fieles admiradores en esa red social.
Varios seguidores también elogiaron el trabajo creativo detrás de la sesión. "Súper bien creado" y "Me encanta, quiero hacerla también" fueron otros de los mensajes que reflejaron la admiración por la propuesta artística.
Pero no todo fueron aplausos. La publicación también abrió un intenso debate entre algunos usuarios, quienes señalaron que el concepto recordaba a fotografías realizadas anteriormente por otra influencer cubana, La Dura. A partir de ahí se generó una discusión sobre si se trataba de inspiración o de una copia.
Frente a esas críticas, numerosos seguidores salieron en defensa de Zajaris. Argumentaron que este tipo de fotografías con sombreros de gran tamaño forman parte de una tendencia internacional en la fotografía editorial y la moda, y que nadie puede atribuirse la exclusividad de una idea estética. Otros recordaron que en el mundo de las redes sociales la inspiración entre creadores es algo habitual.
Más allá de la polémica, la imagen volvió a confirmar el gran impacto que genera cada publicación de la actriz en sus redes sociales. La combinación de sensualidad, elegancia y una cuidada dirección artística convirtió la fotografía en una de las más comentadas de los últimos días, demostrando una vez más que Zajaris Fernández sabe cómo captar la atención de su audiencia.
Y si alguien pensaba que después de soplar las velas se iba a tomar las cosas con calma, Zajaris dejó claro que no. Apenas unas semanas después de celebrar sus 42 años con una emotiva sesión de fotos y mensajes de agradecimiento junto a sus tres mascotas, la actriz volvió a romper Instagram con una imagen tan elegante como atrevida, demostrando que sigue en uno de sus mejores momentos.
Preguntas frecuentes sobre la polémica sesión fotográfica de Zajaris Fernández
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la foto de Zajaris Fernández ha causado tanto revuelo en Instagram?
La foto ha causado revuelo debido a su estilo artístico y el hecho de que Zajaris posa completamente desnuda, cubierta estratégicamente por un sombrero. Además, las opiniones se dividieron entre quienes elogian su creatividad y quienes la acusan de copiar a otra influencer cubana, La Dura.
Publicidad
¿Qué opinan los seguidores de Zajaris Fernández sobre la sesión fotográfica?
La mayoría de los seguidores elogiaron la belleza y el concepto de la fotografía, considerándola una obra de arte. Sin embargo, también surgió un debate sobre si se trataba de una inspiración o una copia de trabajos anteriores de La Dura.
Publicidad
¿Cuáles han sido las críticas hacia la sesión fotográfica de Zajaris Fernández?
Las críticas se centran en la similitud del concepto con trabajos de otras influencers, especialmente La Dura. Algunos usuarios acusaron a Zajaris de imitar a La Dura, lo que generó una discusión sobre la originalidad en el contenido de las redes sociales.
Publicidad
¿Cómo ha respondido el público al debate sobre la originalidad de la foto de Zajaris Fernández?
Muchos seguidores de Zajaris han defendido su trabajo, argumentando que la inspiración entre creadores en redes sociales es común y que este tipo de fotografías forman parte de una tendencia internacional. Otros usuarios han recordado que nadie puede reclamar exclusividad sobre una idea estética.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.