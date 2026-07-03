Portugal elimina a Croacia en los dieciseisavos del Mundial 2026 con gol de Gonçalo Ramos en el último minuto

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Gonçalo Ramos apareció en el minuto 90 para darle a Portugal una victoria dramática de 2-1 ante Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado el jueves en el BMO Field de Toronto, y clasificar a los lusos para los octavos de final.

El partido arrancó con Croacia imponiendo su ritmo. Ivan Perisic abrió el marcador en el minuto 53 con un gol de campo que puso a los croatas en ventaja. Portugal buscó la respuesta de inmediato y, aunque el VAR anuló un tanto a Cristiano Ronaldo en el 61 por fuera de juego, el capitán portugués no tardó en responder: en el 68 convirtió un penalti para igualar el marcador a 1-1.

Con el empate en el marcador, el seleccionador Roberto Martínez movió el banquillo en el minuto 63 con cuatro cambios simultáneos, entre ellos la entrada de Ramos por João Cancelo. La decisión resultó determinante.

En el 81, el VAR también anuló un gol a Petar Sucic de Croacia por fuera de juego, manteniendo la igualdad. Ronaldo abandonó el campo en ese mismo minuto, sustituido por Rúben Neves. Ya en el descuento, Ramos recibió dentro del área y marcó el 2-1 definitivo. En el mismo minuto 90, el VAR anuló además un gol a Josip Gvardiol por offside, cerrando cualquier opción croata de reacción.

Estadísticamente, Portugal dominó el encuentro con el 60% de posesión y 15 tiros frente a los 14 de Croacia, aunque los balcánicos fueron más peligrosos de cara a puerta: seis disparos entre los tres palos por solo tres de los portugueses. Los croatas acumularon 12 faltas y dos tarjetas amarillas —Luka Modric en el 59 y Perisic en el 90— frente a una sola amonestación portuguesa, la de Ruben Dias en el minuto 17.

Este fue el primer duelo entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo, posible gracias al formato ampliado a 48 equipos que introdujo por primera vez una fase de dieciseisavos. Portugal llegó al partido como segundo del Grupo K con cinco puntos, mientras que Croacia lo hizo como segundo del Grupo L con seis.

Con la clasificación sellada, Portugal se medirá a España el 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas en los octavos de final, en lo que promete ser uno de los cruces más atractivos de la ronda. Croacia, en cambio, queda eliminada del torneo.