Suiza vence 2-0 a Argelia con goles de Embolo y Ndoye y avanza en el Mundial 2026

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Suiza eliminó a Argelia con una victoria por 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputados el jueves en el BC Place de Vancouver, y se ganó el pase a los octavos de final del torneo con una actuación sólida y sin concesiones.

El partido arrancó con los suizos tomando la iniciativa desde el primer minuto. Breel Embolo abrió el marcador al minuto 10 con un remate de cabeza preciso, tras una habilitación de Johan Manzambi que descolocó por completo a la defensa argelina. El gol tempranero condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a Argelia a salir de su esquema.

Los africanos intentaron responder con mayor posesión del balón —llegaron a controlar el 55% frente al 45% de Suiza— pero sin traducirlo en ocasiones claras. Al filo del descanso, Dan Ndoye sentenció el partido con un potente disparo desde la medialuna al minuto 46 que se coló por el palo derecho del portero Luca Zidane, dejando el marcador en 2-0 al inicio del segundo tiempo.

Argelia buscó la reacción con una renovación masiva de su once: en el minuto 58 salieron Houssem Aouar y Ramiz Zerrouki, y al 71 abandonó el campo Riyad Mahrez, una de las figuras más esperadas del equipo norteafricano. Sin embargo, ninguno de los relevos logró inquietar seriamente a la zaga helvética, que cerró el partido con orden y sin sobresaltos.

Las estadísticas reflejan con claridad el dominio táctico de Suiza pese a ceder la posesión: los suizos generaron 9 tiros, cuatro de ellos entre los tres palos, frente a los siete intentos de Argelia con apenas dos a puerta. Los córners también favorecieron a Suiza (cuatro frente a dos), y los helvéticos terminaron el encuentro sin recibir ninguna tarjeta amarilla, mientras Argelia acumuló dos: la de Farid Chaibi en el minuto 36 y la de Hicham Boudaoui en el 72, apenas un minuto después de ingresar al campo.

Con este resultado, Suiza avanza a octavos de final y Argelia queda eliminada del torneo, poniendo fin a su regreso al Mundial tras 12 años de ausencia desde Brasil 2014. Los argelinos habían clasificado como uno de los ocho mejores terceros del Grupo J con 4 puntos y diferencia de goles negativa, tras una fase de grupos irregular que incluyó una derrota ante Argentina (0-3), una victoria sobre Jordania (2-1) y un empate ante Austria (3-3).

Embolo, con el tanto ante Argelia, suma cinco goles en el torneo —cuatro en la fase de grupos— y se consolida como el máximo goleador suizo del Mundial 2026. El delantero fue uno de los grandes protagonistas de una fase de grupos en la que Suiza terminó líder indiscutible del Grupo B con 7 puntos, gracias a victorias ante Bosnia (4-1) y Canadá (2-1), y un empate ante Catar (1-1).

En octavos de final, Suiza se medirá el martes 7 de julio, nuevamente en el BC Place de Vancouver, contra el ganador del partido entre Colombia y Ghana, que se disputa este viernes. Los suizos llegan a esa cita como uno de los equipos más regulares del torneo, con una defensa que no ha encajado ningún gol en la fase eliminatoria y un Embolo en estado de gracia.