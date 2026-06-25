Suiza lidera el Grupo B del Mundial 2026: clasificados, eliminados y próximos rivales

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Suiza cerró este miércoles el Grupo B del Mundial 2026 como líder indiscutible, tras vencer 2-1 a Canadá en el BC Place de Vancouver. En paralelo, Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Catar en el Lumen Field de Seattle, resultado que definió el orden final de la llave.

Los suizos terminaron primeros con 7 puntos (dos victorias y un empate), siete goles a favor y tres en contra. Rubén Vargas y Johan Manzambi anotaron para Suiza en el duelo ante Canadá; Promise David descontó para los norteamericanos en el tiempo añadido, pero no fue suficiente.

Canadá se quedó con el segundo puesto gracias a su diferencia de goles. Los canadienses y Bosnia y Herzegovina terminaron igualados a 4 puntos, pero la abultada diferencia de goles de Canadá (+5 frente a -1 de los bosnios) le aseguró el pasaje directo como segundo clasificado.

Bosnia y Herzegovina avanza de forma provisional como mejor tercero, aunque su clasificación definitiva a los dieciseisavos de final depende de los resultados que arrojen los demás grupos del torneo.

Catar quedó eliminado en el último lugar con apenas un punto, dos goles a favor y diez en contra.

El momento más destacado del grupo llegó en la segunda jornada, el 18 de junio, cuando Canadá aplastó 6-0 a Catar en el BC Place de Vancouver. Jonathan David firmó un hat-trick —el primero de un jugador canadiense en la historia de los Mundiales— con goles al 29', 45+3' y 90'. Cyle Larin, Nathan Saliba y un autogol de Al Mannai completaron la goleada. Catar terminó ese partido con nueve jugadores por las expulsiones de H. Al Amin y O. Madibo.

La primera jornada había dejado el grupo completamente abierto: Canadá empató 1-1 con Bosnia (gol de Larin al 78') y Catar rescató el 1-1 ante Suiza con el tanto de Khoukhi al 90+4'. En la segunda fecha, Suiza goleó 4-1 a Bosnia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, lo que prácticamente selló la clasificación de los dos primeros antes de la jornada final.

En cuanto a los cruces de la ronda de dieciseisavos, Suiza, como líder del Grupo B, enfrentará al segundo clasificado del Grupo L el 3 de julio en Vancouver. El rival de Canadá aún no está confirmado y depende de cómo concluyan los demás grupos del torneo.

El Mundial 2026 tiene un formato ampliado de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, donde avanzan los dos primeros de cada llave más los ocho mejores terceros a la ronda de 32.