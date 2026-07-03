España y Portugal cumplen; Suiza también avanza a los octavos de final

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La jornada del jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó tres nuevos clasificados a la siguiente ronda: España, Portugal y Suiza superaron sus respectivos compromisos y aseguraron su lugar entre los 16 mejores del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

España fue la más contundente de la noche al golear 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Inglewood, California, ratificando su candidatura al título.

Tras un arranque sin demasiadas ideas, el equipo de Luis de la Fuente encontró los espacios necesarios por las bandas y terminó imponiendo su jerarquía con claridad.

Mikel Oyarzabal fue el gran protagonista con un doblete —en los minutos 36 y 89, ambos con asistencia de Marc Cucurella—, mientras que Pedro Porro anotó el segundo tanto en el minuto 66 ante una defensa austríaca que nunca logró frenar el poder ofensivo de la Roja.

España mantiene su portería imbatida en todo el torneo y se medirá a Portugal el 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Portugal, por su parte, vivió el partido más dramático de la jornada al imponerse 2-1 a Croacia en el BMO Field de Toronto en un encuentro que tuvo de todo.

Los lusos dominaron la primera mitad, pero Ivan Perišić les dio la vuelta al marcador al inicio del segundo tiempo con un gol en el minuto 53.

Cristiano Ronaldo igualó desde el punto penal en el minuto 68 tras revisión del VAR, aunque luego abandonó el terreno de juego.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Gonçalo Ramos apareció de cabeza en el minuto 90+4 para darle la victoria a Portugal.

Croacia creyó haber igualado con un tanto de Joško Gvardiol en la última acción, pero el VAR lo anuló por fuera de juego, desatando la polémica y cerrando definitivamente el encuentro.

El equipo de Roberto Martínez se enfrentará ahora a España en lo que promete ser uno de los duelos más esperados de esta fase del torneo.

Suiza, en tanto, resolvió con eficiencia su compromiso ante Argelia en el BC Place de Vancouver, imponiéndose 2-0 sin mayores sobresaltos.

Breel Embolo abrió el marcador en el minuto 10 tras una gran acción individual de Johan Manzambi por la izquierda, y el conjunto helvético controló el partido sin conceder opciones claras al rival.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Dan Ndoye sentenció la clasificación con un potente disparo desde la medialuna en el minuto 46.

Según datos del dossier de investigación, sería la primera vez en cinco participaciones que Suiza supera una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo, un hito histórico para el fútbol suizo.

Los helvéticos esperarán al ganador del duelo entre Colombia y Ghana, programado para este viernes a las 21:30 hora de Cuba en el Arrowhead Stadium, para conocer a su próximo rival en octavos, partido que se disputaría el 7 de julio en Vancouver.