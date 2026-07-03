Lamine Yamal emociona al hablar de su madre: «Me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad»

Lamine Yamal, una de las grandes sensaciones de la selección española en el Mundial 2026, ha dejado esta semana unas declaraciones muy personales en las que ha hablado de la presión que rodea su meteórica carrera… y de cómo la compara con la vida de sus padres.

En una entrevista, el delantero del FC Barcelona restó importancia a la presión que se le atribuye por ser una estrella con solo 18 años, y puso el foco en su historia familiar: «No me ponga a mí como la presión de “es fácil lo que estás viviendo o no sé qué”, yo pienso que hay gente que ha sufrido más».

Para explicarlo, Yamal habló directamente de sus padres: «Mi madre me tuvo con 16 años y eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa».

Y remató con una idea clara: «Entonces eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos».

Las declaraciones llegaron después del partido de dieciseisavos de final del Mundial, en el que España ganó 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y en el que Yamal fue elegido mejor jugador.

Su historia familiar ayuda a entender sus palabras. Su madre, Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, trabajó como camarera durante su infancia. Su padre, Mounir Nasraoui, de origen marroquí, hizo distintos trabajos ocasionales, entre ellos pintura de edificios. Se separaron cuando Lamine tenía tres años, pero ambos han estado presentes en su vida.

El propio Yamal también ha contado que durante años no pudo jugar en un equipo de fútbol base por la situación económica: «No estaba apuntado al fútbol porque mis padres no podían. Jugaba en el parque con otros niños». Su suerte cambió cuando el director del club La Torreta le ofreció jugar gratis.

Tras el partido ante Austria, también se mostró especialmente emocionado al hablar de su familia en DAZN, sobre todo al ver a su hermano pequeño Keyne celebrando su gol: «Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño».

Sobre su hermano, incluso añadió una frase que se hizo viral: «Estoy enamorado de mi hermano pequeño, le quiero como a un hijo».

Su padre, Mounir Nasraoui, no ha viajado al Mundial por motivos de salud, ya que sufre epilepsia, lo que le impide realizar viajes largos. España se medirá a Portugal en los octavos de final el 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.