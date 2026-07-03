Lamine Yamal emociona al hablar de su madre: «Me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad»

Lamine Yamal, una de las grandes sensaciones de la selección española en el Mundial 2026, ha dejado esta semana unas declaraciones muy personales en las que ha hablado de la presión que rodea su meteórica carrera… y de cómo la compara con la vida de sus padres.
En una entrevista, el delantero del FC Barcelona restó importancia a la presión que se le atribuye por ser una estrella con solo 18 años, y puso el foco en su historia familiar: «No me ponga a mí como la presión de “es fácil lo que estás viviendo o no sé qué”, yo pienso que hay gente que ha sufrido más».
Para explicarlo, Yamal habló directamente de sus padres: «Mi madre me tuvo con 16 años y eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa».
Y remató con una idea clara: «Entonces eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos».
Las declaraciones llegaron después del partido de dieciseisavos de final del Mundial, en el que España ganó 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y en el que Yamal fue elegido mejor jugador.
Su historia familiar ayuda a entender sus palabras. Su madre, Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, trabajó como camarera durante su infancia. Su padre, Mounir Nasraoui, de origen marroquí, hizo distintos trabajos ocasionales, entre ellos pintura de edificios. Se separaron cuando Lamine tenía tres años, pero ambos han estado presentes en su vida.
El propio Yamal también ha contado que durante años no pudo jugar en un equipo de fútbol base por la situación económica: «No estaba apuntado al fútbol porque mis padres no podían. Jugaba en el parque con otros niños». Su suerte cambió cuando el director del club La Torreta le ofreció jugar gratis.
Tras el partido ante Austria, también se mostró especialmente emocionado al hablar de su familia en DAZN, sobre todo al ver a su hermano pequeño Keyne celebrando su gol: «Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño».
Sobre su hermano, incluso añadió una frase que se hizo viral: «Estoy enamorado de mi hermano pequeño, le quiero como a un hijo».
Su padre, Mounir Nasraoui, no ha viajado al Mundial por motivos de salud, ya que sufre epilepsia, lo que le impide realizar viajes largos. España se medirá a Portugal en los octavos de final el 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
Preguntas frecuentes sobre Lamine Yamal y su trayectoria en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Lamine Yamal y por qué es relevante en el Mundial 2026?
Lamine Yamal es un joven delantero del FC Barcelona y de la selección española, quien ha ganado notoriedad por su desempeño en el Mundial 2026, destacándose en partidos clave como el de dieciseisavos de final contra Austria, donde fue elegido mejor jugador.
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¿Qué declaraciones de Lamine Yamal han llamado la atención durante el Mundial?
Lamine Yamal ha hecho declaraciones personales en las que ha hablado sobre la presión que siente en su carrera en comparación con la vida de sus padres. Destacó que su madre lo tuvo con 16 años y que su padre tuvo que trabajar arduamente para mantener a la familia, lo que él considera como verdadera presión.
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¿Cómo ha sido la trayectoria de España en el Mundial 2026 hasta ahora?
España ha tenido un desempeño sólido en el Mundial 2026, liderando el Grupo H con actuaciones destacadas como la goleada 4-0 contra Arabia Saudita. La selección avanzó a los dieciseisavos de final tras vencer a Austria 3-0, con Lamine Yamal como uno de los jugadores más destacados.
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¿Cuál ha sido la influencia de la historia familiar de Lamine Yamal en su carrera deportiva?
La historia familiar de Lamine Yamal ha jugado un papel crucial en su desarrollo personal y profesional. Sus padres enfrentaron dificultades económicas significativas, lo que influenció su perspectiva sobre la presión y lo ha motivado a aprovechar las oportunidades en el fútbol para mejorar su vida y la de su familia.
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