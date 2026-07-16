Intentan robar en casa del futbolista Lamine Yamal en Barcelona tras el Francia-España: Estos son los detalles

Mientras Lamine Yamal y sus compañeros celebraban en Estados Unidos el pase de España a la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia, dos individuos con pasamontañas intentaban asaltar su mansión en la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, Barcelona, en la madrugada del miércoles.

El intento fue frustrado por el equipo de seguridad privada del futbolista, que detectó a los intrusos a través de las cámaras de vigilancia cuando ya escalaban uno de los muros exteriores.

Uno de los encapuchados vestía completamente de negro y el otro de gris.

Lo que ocurrió esa madrugada

El incidente tuvo lugar alrededor de las cuatro de la madrugada, pocas horas después de que España eliminara a Francia 2-0 en las semifinales del torneo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Al verse descubiertos, los dos asaltantes descendieron del muro y huyeron sin consumar el robo. Los vigilantes alertaron de inmediato a los Mossos d'Esquadra, que acudieron al domicilio, y la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana abrió diligencias por tentativa de robo con fuerza.

Esa misma madrugada se registraron al menos otros dos robos en viviendas de la misma urbanización de lujo, aunque las autoridades aún no han confirmado si los autores son los mismos.

Una banda organizada en el punto de mira

Según reveló el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, los dos individuos «son los mismos ladrones que están actuando en la zona sur de Barcelona» y «forman parte de una organización criminal de albanokosovares conocidos por la Policía, los Mossos y la Guardia Civil».

Este tipo de bandas recorren Europa con el foco puesto en residencias de futbolistas de élite, atraídas por sus colecciones de joyas y relojes.

Yamal ha exhibido en redes sociales su afición por piezas con estética urbana y diamantes de dieciocho quilates, y compartió imágenes de la mansión en un vídeo antes de viajar al Mundial, lo que aumentó la visibilidad pública de la propiedad.

El intento no es un caso aislado: en febrero, Pau Cubarsí y Joan García fueron víctimas de una oleada de asaltos a jugadores del Barça en el área metropolitana, con botines de alrededor de 6,000 euros en cada caso.

La mansión que fue de Piqué y Shakira

La vivienda es una propiedad de gran notoriedad pública que Yamal adquirió en octubre de 2025 por 11 millones de euros: cuenta con 3,800 metros cuadrados en tres plantas y dos subterráneas, con piscinas, campo de fútbol y estudio de grabación.

Antes de pertenecer al futbolista, fue el hogar de Gerard Piqué y Shakira durante su relación, y escenario de varias polémicas mediáticas tras la separación de la pareja en 2022.

Abdul, tío de Lamine Yamal, restó importancia al incidente en declaraciones a Telecinco: «Me he enterado del intento de robo por La Vanguardia, no estamos preocupados porque es una casa muy segura y es absolutamente imposible entrar a robar».

La indignación del padre de Lamine

Mounir Nasraoui, padre del futbolista, intervino en Y ahora Sonsoles para expresar su indignación, según recogió el HuffPost. Cuando la periodista se refirió a los asaltantes como «dos encapuchados», Nasraoui la corrigió: «Bueno, se les llama dos sinvergüenzas, no dos encapuchados. Hay cantantes encapuchados que hacen música y estos encapuchados roban».

El padre de Lamine, de origen marroquí y criado en condiciones humildes, subrayó que él nunca recurrió a la delincuencia pese a las dificultades: «Yo no he robado, la verdad. Yo he cogido chatarra, pero nunca he robado a la gente».

Nasraoui explicó además por qué no viajó al Mundial, a diferencia de la madre del jugador y su hermano pequeño: «Yo soy una persona epiléptica. Tengo que tomar bastantes pastillas al día, y a veces me puede dar un ataque epiléptico. Si voy a traer problemas, es mejor estar en casa y verlo desde aquí».

España disputará la final del Mundial 2026 contra Argentina el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con Lamine Yamal como una de sus grandes estrellas.