En video: El emotivo gesto de Lamine Yamal con Messi tras la victoria de España frente a Argentina en el Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó mucho más que la conquista de la segunda estrella para La Roja.

Mientras las redes sociales se inundaban de memes que invertían la icónica imagen de un bebé Lamine Yamal siendo bañado por Lionel Messi -con montajes en los que ahora era el joven español quien "bañaba" al capitán argentino como símbolo del relevo generacional- sobre el césped del MetLife Stadium se produjo una escena mucho más emotiva y auténtica.

Concluido el partido, y antes de unirse a las celebraciones por el título mundial, mientras la mayoría de los futbolistas españoles celebraban sobre el césped la histórica victoria conseguida gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, Lamine prefirió detenerse unos segundos para reconocer la trayectoria del jugador al que siempre ha señalado como uno de sus grandes referentes.

Messi, que permanecía sobre el terreno de juego con la mirada perdida tras la derrota de Argentina, se levantó para recibir al joven extremo español.

El internacional español estrechó la mano del astro argentino y se fundió con él en un abrazo cargado de respeto y admiración.

La imagen del abrazo se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la final.

Se trata de una escena que muchos aficionados interpretaron como el simbólico traspaso del testigo entre dos generaciones del fútbol.

Durante la ceremonia posterior al encuentro también se pudo ver a Messi saludando con afecto a varios futbolistas españoles, entre ellos Eric García y Ferran Torres, antiguos compañeros suyos en el FC Barcelona.

La actitud del capitán argentino contrastó con la tensión que se vivió en otros sectores del terreno de juego, donde algunos integrantes de la Albiceleste protagonizaron peleas tras el pitido final.

La fotografía que volvió a hacerse viral

El gesto cobró todavía más fuerza por la historia que une a ambos.

En 2007, cuando Lamine Yamal apenas era un bebé, participó junto a su familia en un calendario benéfico organizado por el FC Barcelona y UNICEF.

Durante aquella sesión fotográfica, Lionel Messi sostuvo al pequeño en brazos y lo ayudó a bañarlo para las cámaras, una imagen que con el paso de los años adquirió un carácter casi legendario tras la irrupción del joven talento en la élite mundial.

Aquella fotografía ha sido recuperada en innumerables ocasiones desde la irrupción de Lamine Yamal con el Barcelona y la selección española, pero alcanzó una nueva dimensión tras la final del Mundial.

El abrazo entre ambos futbolistas hizo que miles de aficionados compartieran nuevamente la instantánea original, recordando el sorprendente vínculo que une a dos de las grandes figuras de distintas generaciones.

Los memes de Messi y Lamine inundaron las redes

Más allá del fútbol, la final también dejó uno de los fenómenos virales más importantes del Mundial 2026.

Tras el triunfo de España, miles de usuarios comenzaron a compartir versiones editadas de la histórica fotografía de Messi y Lamine Yamal, invirtiendo los papeles: en lugar de ser el argentino quien bañaba al bebé, era ahora el joven campeón del mundo quien aparecía bañando a Messi.

El montaje se convirtió en uno de los memes más compartidos del campeonato. Ilustraciones, fotomontajes, vídeos creados con inteligencia artificial y todo tipo de versiones circularon por X, Instagram y TikTok, utilizando la imagen como una metáfora del relevo generacional que vive el fútbol tras la despedida mundialista del capitán argentino.

Los aficionados interpretaron el meme como el reflejo de un cambio de ciclo: Messi cerraba una de las carreras más brillantes de la historia mientras Lamine Yamal se consolida como el gran referente de la nueva generación del fútbol mundial, después de liderar a España hacia su segunda Copa del Mundo.