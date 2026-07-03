María Corina Machado: «No necesito protección para volver a Venezuela»

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La líder opositora venezolana María Corina Machado descartó este viernes haber gestionado ningún tipo de resguardo para facilitar su regreso a Venezuela, en medio de la presión política que rodea su intento de retorno al país tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

«Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad», declaró en un encuentro virtual con la prensa.

Ante la pregunta de quién velaría por su seguridad en un país donde enfrenta cargos de terrorismo, conspiración y traición a la patria, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 respondió sin titubeos: «Todo el mundo me dice: ¿Quién te va a cuidar? Bueno, millones de venezolanos».

Machado también aprovechó la rueda de prensa para calificar a Venezuela de «Estado fallido» a raíz de la respuesta gubernamental a los sismos, que según cifras oficiales han dejado al menos 2,595 muertos y 12,400 heridos. «Esta semana ha evidenciado eso, la ausencia total de capacidades estatales (…). El país necesita certezas», afirmó.

El intento de regreso de la opositora se desencadenó tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 28 de junio, con epicentros en el estado Yaracuy. Machado anunció entonces que volvería para «acompañar a mi pueblo», pero el gobierno encargado de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo comercial para impedirle la entrada, medida que fue revertida posteriormente.

A los obstáculos del régimen se sumó la postura de Washington. Según reportes de The Wall Street Journal y Bloomberg, la administración Trump frenó activamente el viaje, advirtiéndole que viajaría bajo su propio riesgo y sin respaldo estadounidense. Un alto funcionario de la Casa Blanca llegó a calificar el intento de «oportunismo político grotesco», según reportó Axios el 1 de julio.

Este viernes, Machado insistió en que regresará y subrayó que su objetivo es contribuir a la emergencia humanitaria. También expresó estar «profundamente agradecida» con Estados Unidos y otros países por su apoyo.

El contexto político añade una dimensión de urgencia: este viernes vence el plazo constitucional de 180 días —contados desde que Rodríguez asumió la presidencia interina el 5 de enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro— para declarar la ausencia absoluta del mandatario y convocar nuevas elecciones.

No es la primera vez que Machado anuncia un retorno inminente sin concretarlo. El 1 de marzo declaró que volvería «en pocas semanas» y a finales de ese mes su partido Vente Venezuela aseguró que sería «en los próximos días», plazos que tampoco se cumplieron.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 de forma clandestina, en lancha hacia Curazao, para recoger en Oslo la medalla del Nobel, tras más de un año viviendo en la clandestinidad dentro del país para evitar ser detenida. Su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en su nombre el 10 de diciembre de 2025.

La pregunta sobre cuándo y cómo se producirá el regreso sigue sin respuesta concreta, mientras el plazo constitucional que podría redefinir el futuro político de Venezuela expira precisamente este viernes.