María Corina Machado regresará a Venezuela "en los próximos días", dice su partido

El partido Vente Venezuela reiteró este sábado que su líder, María Corina Machado, regresará al país "en los próximos días", sin precisar una fecha exacta para el retorno de la opositora, quien lleva meses fuera de Venezuela tras recibir el Premio Nobel de la Paz.

El anuncio lo hizo Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido, durante el acto de reapertura de "El Bejucal", la sede nacional de Vente Venezuela en el barrio de Altamira, en Caracas, que había permanecido clausurada por más de un año como consecuencia de la persecución política del chavismo.

"María Corina va a llegar a Venezuela en los próximos días, ya ella lo anunciará, y va a llegar a ejercer su pleno derecho ciudadano", afirmó Alviárez ante militantes y simpatizantes del partido.

El dirigente llamó a los seguidores de Vente Venezuela a organizarse para recibir a Machado en las fronteras del país, advirtiendo que cualquier represalia contra ella sería respondida con unidad: "Si se meten con ella, se meten con todos, y todo es todo, es Venezuela".

Alviárez también calificó de "impostergable" un llamado a elecciones en Venezuela, señalando una "falta absoluta" de la presidencia que ejerce Delcy Rodríguez como encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

"Tenemos que abrirnos ante todos, que compitan todos y que nos reencontremos después en un reconocimiento, respetando la voluntad mayoritaria del ciudadano", añadió el dirigente, quien fue excarcelado el 8 de febrero tras casi dos años preso en El Helicoide.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, luego de pasar aproximadamente un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el régimen.

Desde entonces ha mantenido una intensa agenda internacional: en enero se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

En marzo participó en la conferencia energética CERAWeek en Houston, donde presentó un plan para quintuplicar la producción petrolera venezolana con 150,000 millones de dólares en inversiones privadas.

Desúés, visitó Santiago de Chile, donde declaró que su regreso ocurriría "próximamente" y "de manera armoniosa y coordinada con los aliados".

La propia Machado había publicado un video en el que anunciaba que volvería "en pocas semanas".

La opositora reaccionó a la reapertura de la sede con un mensaje en redes sociales: "¡Vente vuelve a casa! Estoy ahí, con cada uno de ustedes. Vamos por democracia y libertad".

El regreso de Machado se produce en un momento de transformación política sin precedentes en Venezuela, con la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas el 14 de marzo tras siete años de ruptura diplomática, y con el gobierno interino de Rodríguez bajo creciente presión para convocar elecciones libres antes de que termine 2026.