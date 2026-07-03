"Le pedía a Dios y pensaba en mi familia": El estremecedor relato de Hernán Gil tras 8 días bajo escombros en Venezuela

Hernán Gil, el guardia de seguridad venezolano rescatado con vida el 2 de julio tras permanecer ocho días sepultado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar, rompió el silencio y describió en una entrevista con TVV Network las horas de angustia e incertidumbre que vivió atrapado a unos nueve metros de profundidad.

Gil, de 43 años, estaba de turno nocturno en la garita de vigilancia del estacionamiento subterráneo cuando los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 del 24 de junio de 2026 colapsaron el edificio de nueve pisos sobre él, en lo que se considera el rescate más emblemático de la tragedia que sacudió el norte de Venezuela.

«Rezando mucho, pidiéndole mucho a Dios, y más que todo pensando en mi familia, que mis hijos, mi esposa, y fueron tantas, tantas cosas que me pasaron en mi mente, pero siempre mantuve mi calma, siempre mantuve la calma», relató Gil a la corresponsal Neidy Freites.

El hombre explicó que la fe fue su principal sostén durante las más de 100 horas que transcurrieron antes de que los rescatistas establecieran contacto con él: «Tuve fe, fe, eso fue lo que me dio la...», dijo, sin poder terminar la frase.

Desde el primer instante, Gil supo lo que había ocurrido: «Desde el primer momento sabía que era un terremoto».

También reveló que no estuvo completamente solo en los primeros momentos: «Estaba otro señor conmigo, pero no compañero mío, pero sí un residente de la residencia. Él quedó más alejado, yo quedé dentro de la garita y el señor quedó fuera de la garita».

La pequeña estructura de la caseta resistió el derrumbe y creó una burbuja de aire que lo mantuvo con vida bajo más de 140 toneladas de escombros.

El rescatista costarricense Allan Madrigal, de la Cruz Roja de Costa Rica, fue quien escuchó su voz por primera vez el domingo 29 de junio, con el intercambio: «¿Hay alguien con vida?» / «Sí» / «¿Estás prensado?» / «No, estoy libre».

Desde ese momento, los equipos le introdujeron agua por una manguera para evitar la deshidratación mientras comenzaba una operación que se extendería por casi 72 horas adicionales.

Más de 100 especialistas de siete países —Costa Rica, El Salvador, Chile, México, Portugal, Venezuela y Estados Unidos— participaron en el operativo, considerado uno de los más complejos de toda la emergencia.

Gil no escatimó palabras de gratitud hacia quienes arriesgaron sus vidas para sacarlo: «Dios me los puso en el camino. Ellos tuvieron gran parte de todo esto. Es decir, yo no hubiese estado aquí. Yo le agradezco mucho a todos, a todos, a todos los rescatistas porque todos me apoyaron, estuvieron conmigo hasta lo último, hasta el final».

Fue extraído en camilla a las 9:20 a.m. del 2 de julio y trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, donde los médicos diagnosticaron luxación de clavícula izquierda, hematoma subgaleal parietal izquierdo, pequeñas bandas de atelectasia y sinusitis leve.

Su esposa, Gusbimar González, había permanecido frente al edificio derrumbado desde el 25 de junio. Hernán había pedido a los rescatistas que no le dijeran que estaba vivo, por si no lograban sacarlo.

Al cierre de la entrevista, Gil envió un mensaje directo a las familias que aún buscan a sus seres queridos entre los escombros, con cifras que la ONU estima en hasta 50,000 desaparecidos: «Que sigan buscando, que sigan esperanzados, que puedan encontrar sus familiares con vida y que puedan encontrar con bien».