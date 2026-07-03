¿Por qué María Corina Machado no puede regresar a Venezuela ahora?

El economista y ex político venezolano Henrique Salas Römer se refirió en entrevista con CiberCuba a la posibilidad de que María Corina Machado regrese a Venezuela en el contexto de la crisis generada por los terremotos del 24 de junio, un escenario que ha reavivado el debate sobre el papel de la líder opositora y las condiciones para su eventual retorno al país.

Su argumento parte de una premisa que considera decisiva: «Lamentablemente, Edmundo González Urrutia no se juramentó, en cuyo caso María Corina sería en este momento presidenta ejecutiva», señala Salas Römer, quien explicó que al no haberse concretado esa investidura, Machado carece de cargo, de mando institucional y de respaldo militar.

«En este momento, aun cuando entiendo su angustia por estar presente, ella desde el punto de vista jurídico, siendo una persona muy influyente y respetada en el mundo entero, no puede hacer nada», afirma el analista. Y va más lejos: «¿Qué puede hacer ella en Venezuela en este momento? No tiene autoridad, no tiene ejército, no tiene fuerza. Lo que puede ocurrir es que arriesgue su vida innecesariamente».

El debate sobre el regreso de Machado a Venezuela se intensificó tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026, que dejaron entre 920 y 1,450 muertos y daños estimados en 6,700 millones de dólares. La líder opositora anunció desde su exilio en Estados Unidos que volvería «muy pronto» para acompañar a su pueblo, declarando: «El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo».

Sin embargo, su intento concreto de volar desde Virginia hacia Curazao —con la intención de entrar a Venezuela— fue bloqueado por la propia administración Trump, que le advirtió que el retorno sería bajo su propio riesgo y sin respaldo de Washington. Funcionarios de la Casa Blanca calificaron el intento de «contraproducente» e «inoportuno», según reportó Bloomberg. Copa Airlines también rechazó trasladarla por temor a represalias del régimen venezolano, y el gobierno de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo para impedir su entrada.

Salas Römer, quien revela tener vínculos personales con Machado —«tenemos hasta vínculos familiares a través del matrimonio de mis hijos»—, no escatima en elogios hacia ella. Destaca «su seriedad, su rectitud, su capacidad de razonar, su capacidad ejecutiva, su espíritu maternal» como atributos que militan en su favor, por encima incluso del Premio Nobel de la Paz 2025 que recibió: «Mucho más que el Premio Nobel y toda esta cosa, que es un reconocimiento justo pero que no viene al caso».

Pero la admiración no cambia su diagnóstico: «¿Qué va a hacer ella en medio de esta tragedia? No me cuadra».

El analista también rechaza la lectura de que la sociedad venezolana se ha resignado ante el gobierno interino de Rodríguez. «No creo. Yo creo que están repensando. Están repensando la situación», dice, retomando su metáfora de la «guitarra rota» para describir un régimen que no puede funcionar sin importar cuánto se intente afinarlo.

Este viernes vence el plazo constitucional de 180 días que podría habilitar la declaración de ausencia absoluta del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones en Venezuela, lo que añade una dimensión jurídica crítica al momento y eleva la presión sobre todos los actores políticos del país.

«Gestionar esto para cualquier gobierno es súper difícil; pues para un gobierno deslegitimado tiene que ser tremendo y puede generar mucho más descontento del que ahora hay», concluye Salas Römer.