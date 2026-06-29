María Corina Machado regresará a Venezuela tras terremotos para «acompañar a mi pueblo»

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María Corina Machado anunció este domingo que regresará «muy pronto» a Venezuela, impulsada por los devastadores terremotos del pasado miércoles que han dejado más de 1,450 muertos y miles de familias sin hogar. «Ha llegado el momento», declaró la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 en entrevista con Fox desde el exilio en Estados Unidos.

«Es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil», afirmó Machado, quien subrayó que la prioridad absoluta en este momento es salvar vidas y «consolar y ayudar a quienes se han visto afectados».

Los dos sismos —de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— sacudieron Venezuela el 24 de junio con epicentros en el estado Yaracuy. El balance oficial asciende a 1,450 muertos, 3,150 heridos y 12,721 familias afectadas, mientras la ONU estima más de 50,000 desaparecidos y cerca de 6,76 millones de personas impactadas por la catástrofe.

El estado La Guaira fue declarado zona de desastre, con más de 100 edificios colapsados y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cerrado. Los daños económicos directos se estiman en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano, según cifras del propio gobierno.

Machado se encuentra fuera de Venezuela desde finales de 2025, cuando salió clandestinamente del país en lancha hacia Curazao para asistir a la ceremonia del Nobel en Oslo. Antes de eso, vivió más de un año en la clandestinidad dentro del país para evitar ser arrestada por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Sin embargo, su anunciado regreso no cuenta con el respaldo de Washington. Según el diario The New York Times, dos funcionarios de la administración Trump —que no se identificaron— calificaron el intento de volver como «inoportuno», y uno de ellos lo describió directamente como un «truco político».

La administración Trump ha priorizado su relación con el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026 tras la captura de Maduro. En una reunión en la Casa Blanca celebrada en marzo, varios funcionarios estadounidenses expresaron además su preocupación por la seguridad personal de Machado si regresaba al país.

No es la primera vez que la líder opositora anuncia un retorno inminente sin concretarlo. Desde el 1 de marzo declaró que volvería «en pocas semanas», y a finales de ese mismo mes su partido Vente Venezuela aseguró que sería «en los próximos días», plazos que transcurrieron sin que se produjera el regreso.

El dirigente de Vente Venezuela Omar González Moreno confirmó el sábado que Machado volverá «muy pronto», sugiriendo que podría estar retrasando su llegada para no politizar la tragedia humanitaria.

El contexto político añade urgencia al momento: el 3 de julio de 2026 vence el plazo constitucional de 180 días para declarar la ausencia absoluta del presidente y convocar nuevas elecciones, contado desde que Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero.