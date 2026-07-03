Congresista visita centro de ICE en Miramar y denuncia condiciones «inhumanas y crueles» para los detenidos

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La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz realizó el jueves una inspección sorpresa a la Oficina de Campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, y describió lo que encontró como una situación de hacinamiento extremo e condiciones inhumanas en el centro de ICE que, según afirmó, no le desearía «a nadie que ames».

La congresista estimó que más de 150 personas estaban distribuidas en cuatro salas de retención de una instalación diseñada para el registro administrativo, no para la detención prolongada.

El personal del centro le informó que cada sala tiene capacidad para 56 personas. Wasserman Schultz dijo haber observado entre 70 y 75 hombres en una sala de aproximadamente 24 por 24 pies, y a más de 50 mujeres en un cuarto de apenas 12 por 12 pies.

«Hay literalmente personas acostadas en el suelo. No hay absolutamente nada de espacio. Es gente de pared a pared», declaró la legisladora.

Cada sala cuenta con un único inodoro en una esquina, sin ningún tipo de privacidad, lo que obliga a los detenidos a comer, dormir y hacer sus necesidades en el mismo espacio reducido.

Los detenidos reciben tres pequeñas comidas aptas para microondas al día y una botella de agua rellenable. Solo pueden ducharse cada dos días, y la instalación opera bajo temperaturas extremadamente altas sin espacio para que puedan hablar con sus abogados.

«No le desearías las condiciones de detención de estas personas a nadie que ames, ciertamente, ni a nadie más. Son inhumanas», afirmó Wasserman Schultz, según reportó El Nuevo Herald.

La instalación está concebida como punto de registro donde las personas no deben permanecer más de 12 horas. Sin embargo, ICE obtuvo una exención que permite retener a los detenidos hasta 72 horas.

Organizaciones pro inmigrantes denuncian que algunos migrantes permanecen hasta cinco días o más.

Según reportó Telemundo 51, durante la rueda de prensa de la congresista, llegaron tres camiones de bomberos al lugar. Wasserman Schultz señaló que ICE reporta un promedio de una emergencia médica diaria que requiere llamar al 911, y que la instalación no ha sido inspeccionada desde que el director actual asumió el cargo en octubre pasado.

«Es difícil saber si cumples con los estándares de ICE si una instalación no es inspeccionada», advirtió.

El hacinamiento se agravó tras el cierre definitivo de Alligator Alcatraz el 25 de junio, centro que procesó casi 21,000 deportaciones en menos de un año. Activistas vinculan el colapso de Miramar con el flujo de detenidos que antes eran trasladados a ese recinto.

La situación podría empeorar aún más tras la decisión de la Corte Suprema que autorizó a Trump a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 haitianos y 7,000 sirios sin revisión judicial. Casi todos los titulares de TPS en Florida son venezolanos o haitianos, y la administración Trump ya había cancelado previamente el TPS para Venezuela.

«La situación aquí se va a poner mucho peor», advirtió la congresista.

El día anterior a la visita, activistas de inmigración habían exigido supervisión e inspecciones sin previo aviso en la instalación. María Bilbao, del grupo Miramar Circle of Protection, reportó que 33 vehículos sin identificación ingresaron a las instalaciones durante tres horas desde el lunes anterior.

ICE no respondió a las nuevas denuncias de Wasserman Schultz.

La agencia había negado previamente las acusaciones de hacinamiento, describiendo la instalación como un «lugar de registro» donde «la cantidad de personas retenidas varía según las necesidades operativas».

«La primera administración Trump fue terrible. Pero esto es mucho peor. Considero esto terrorismo de Estado», declaró Bilbao al Herald.