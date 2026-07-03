¡Relojes de lujo para todos! Youtuber estadounidense regaló Rolex a los futbolistas de México tras su victoria en el Mundial

Un influencer estadounidense convirtió la concentración del Tricolor en una joyería de lujo: SteveWillDoIt visitó personalmente el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana y regaló un reloj Rolex a cada jugador y miembro del cuerpo técnico, en un gesto que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.
La razón del obsequio es tan buena como el regalo mismo: el creador de contenido, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, había apostado dos millones de dólares a que México derrotaría a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y acertó de lleno.
Tras ver al Tri ganar 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, Steve decidió que la mejor forma de celebrar era compartir parte de sus ganancias con los futbolistas que se las habían hecho ganar.
El valor total de los relojes entregados superó el millón de dólares.
Pero la entrega de los relojes no fue lo único memorable de la visita: los jugadores mexicanos, en pleno modo festivo, cargaron al influencer sobre sus hombros y lo lanzaron al aire.
El video del momento circuló de inmediato en redes sociales y acumuló millones de reproducciones.
SteveWillDoIt no es ningún desconocido en el mundo del espectáculo digital: se hizo famoso como integrante del grupo NELK Boys y lleva años protagonizando apuestas deportivas millonarias, sorteos de autos de lujo y regalos a famosos y desconocidos, siempre con cámara en mano.
El gesto llega en un momento de euforia total para la Selección Mexicana, que bajo la dirección de Aguirre acumula cuatro victorias consecutivas en el Mundial 2026.
El próximo reto del Tri será ante Inglaterra este domingo en el Estadio Ciudad de México.
Preguntas frecuentes sobre el regalo de Rolex a la Selección Mexicana por el youtuber SteveWillDoIt
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el youtuber SteveWillDoIt regaló Rolex a los futbolistas mexicanos?
SteveWillDoIt regaló Rolex a los futbolistas mexicanos porque había apostado dos millones de dólares a su victoria sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y al ganar México, decidió compartir parte de sus ganancias con el equipo.
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¿Cuánto valen los relojes Rolex regalados a la Selección Mexicana?
El valor total de los relojes entregados superó el millón de dólares, con modelos que individualmente pueden costar desde 250,000 pesos mexicanos en adelante.
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¿Quién es SteveWillDoIt?
SteveWillDoIt, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, es un influencer estadounidense famoso por sus apuestas deportivas millonarias y sorteos de lujo. Gana notoriedad realizando regalos a famosos y desconocidos, documentando todo en su canal de YouTube.
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¿Cómo reaccionó la Selección Mexicana al gesto de SteveWillDoIt?
Los jugadores mexicanos cargaron al influencer sobre sus hombros y lo lanzaron al aire en señal de agradecimiento, en una celebración que se hizo viral en redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.