Estos son los gastos mensuales de esta familia cubana en España

Una familia cubana de cuatro personas que vive en España con 2.000 euros mensuales entre dos trabajadores destina unos 1.600 euros a gastos fijos, según el testimonio que la tiktoker Karmen Torres compartió en un video publicado el 29 de mayo, donde desglosó con detalle la economía doméstica de su hogar.

Karmen vive junto a su pareja, su hijo y su madre. Solo ella y su pareja generan ingresos, lo que significa que cuatro personas dependen de ese presupuesto conjunto.

El desglose que presentó es el siguiente: 500 euros en alquiler, 400 en alimentación —unos 100 semanales—, entre 200 y 250 en servicios básicos como luz, agua, gas e internet, y 300 en gastos relacionados con el niño y el ocio, una partida que incluye excursiones escolares, clases de baile y otros imprevistos del colegio. A eso se suman unos 200 euros ocasionales en ropa y calzado.

«De esos 2.000, más o menos yo sumé y me dio que gasto unos 1.600, es decir que nos quedamos con unos 400 euros para todo el mes», explicó en el video.

Con ese margen de 400 euros, la conclusión de Karmen fue directa: «La vida en España no es tan fácil. Si tú quieres emigrar, esta es la realidad: vas a trabajar prácticamente para pagarlo todo».

El testimonio no es un caso aislado. Un albañil cubano en España reveló en diciembre de 2025 que, ganando entre 1.200 y 1.300 euros, más de la mitad se le iba en alquiler —610 euros— y electricidad —100 euros—, dejándole apenas 200 euros «y pico» para el resto del mes.

El mercado de alquiler en España presiona especialmente a las familias inmigrantes. El precio medio nacional se sitúa en 15,1 euros por metro cuadrado en 2026, y en Madrid un piso de 70 metros cuadrados ronda los 1.638 euros mensuales, muy por encima de lo que paga Karmen, lo que sugiere que su familia reside en una ciudad o zona con costes más moderados.

A esa presión interna se suma la obligación de enviar remesas a Cuba. La cubana Linet describió recientemente un ciclo sin fin de gastos para ayudar a su familia en la isla: primero una planta eléctrica, luego baterías portátiles de entre 549 y 1.150 dólares, con apagones que superan las 32 horas diarias. «El dinero que tú mandas, si lo cogen para la planta, no comen», advirtió.

España concentra cerca de 287.490 cubanos residentes a enero de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con 35.200 nuevas llegadas solo durante 2025. La mayoría emigra buscando mejores condiciones de vida, pero se encuentra con un salario mínimo de 1.221 euros brutos mensuales y un mercado laboral que en muchos casos no permite ahorrar ni ayudar a los familiares que quedaron en la isla.

Otras cubanas han lanzado advertencias similares en redes sociales. En julio de 2026, una publicación enumeró los motivos que tienen a muchos cubanos al borde en ese país, y en junio otra cubana advirtió que no se debe emigrar a España sin dinero ahorrado como colchón inicial.