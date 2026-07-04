“No te vayas, mi amor”: Habla la pareja de ancianos del abrazo viral durante el terremoto en Venezuela

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Félix Eduardo, de 84 años, y Judith María, de 79, son los protagonistas del video que conmovió al mundo: una grabación de cámara de seguridad doméstica que los captó protegiéndose mutuamente durante el devastador doblete sísmico que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026.

Ambos concedieron una entrevista a Telemundo 51 para contar lo que vivieron, mientras su hija Alexandra Quiñones habló con Univision sobre el impacto familiar de ese momento.

El instante que paralizó al mundo

“Nos sentimos todavía como un poquito apuraditos”, confesó Félix Eduardo al recordar el momento en que comenzó el temblor.

El anciano relató que se había levantado para ir a la cocina cuando su esposa lo llamó. En ese instante percibió que algo no estaba bien, pero evitó alarmarla. Cuando llegó junto a ella, ambos comprendieron que se trataba de un sismo.

“Fue muy, muy fuerte”, relató. “No había tiempo de reaccionar para nada y por suerte nos teníamos los dos, tomados de los brazos, pudimos campear el terremoto”.

Según su testimonio, mientras la casa se sacudía, los objetos comenzaban a caer y Judith gritaba del susto, ambos se sostenían mutuamente intentando mantener el equilibrio.

“Pensé que era el final de uno aquí”, añadió Félix.

Judith, por su parte, reconoció que el impacto emocional persiste: “Me siento nerviosa todavía”, dijo, asegurando que las réplicas continúan asustándola.

Tras el temblor, la pareja recibió la visita de una vecina y su esposo. “Nos tomamos una manzanilla para calmarnos”, contó Félix, describiendo cómo intentaron recuperarse del susto.

Sobre el video que se viralizó en redes sociales, donde se les ve abrazados y a él calmando con ternura a su esposa, el anciano lo explicó con sencillez: “Son 58 años de casados que vamos a tener. Soportándonos con amor, con tristeza, con alegría...”

En su reflexión, insistió en que lo ocurrido no fue un acto extraordinario, sino natural: “Fue una reacción muy sencilla cuando hay amor”.

Félix aprovechó además para enviar un mensaje a otras parejas:

“Este episodio que vivimos mi esposa y yo... este mensaje que queremos mandarle a las parejas es ámense, respétense, no busquen quién es mejor o quién es peor, quién tiene la culpa o quién no la tiene; simplemente respétense, quiéranse; en momentos difíciles abrácense, en momentos de alegría abrácense”.

Y concluyó con una frase directa: “Que nunca dejen de amar a su esposa y que las esposas nunca dejen de amar a sus esposos”.

La pareja tiene siete hijos, aunque la mayoría ha emigrado a países como Estados Unidos, Argentina y España, quedando solo el mayor en Venezuela.

Cómo se filtró el video

La grabación existía porque la familia tiene cámaras de seguridad instaladas en casa.

Según explicó Alexandra a Univision, el clip circuló primero de forma privada:

«Nosotros tenemos las cámaras de seguridad en la casa y el video se compartió en el chat de la familia, de los hermanos. Nosotros sí vimos de primera mano el video original, pero luego es compartido a otras amistades y de ahí el video se filtra sin nosotros saber la magnitud de lo que iba a generar».

En cuestión de horas acumuló millones de reproducciones en X, TikTok e Instagram.

Alexandra reconoció que el alcance tomó a todos por sorpresa:

«Esto nos ha tomado por sorpresa a todos. Principalmente ellos no han podido entender la magnitud de todo esto porque ellos no manejan redes sociales, ellos tienen una vida muy privada, muy íntima».

Lo que dijo la hija sobre sus padres

Alexandra describió la actitud de su padre no como un gesto excepcional, sino como una constante de su vida en pareja:

«El acto de mi papá con mi mamá es un acto cotidiano, es un acto al que estamos acostumbrados. Mi papá es un protector nato... es algo que hace día a día con mi mamá, el día a día la cuida, la atiende, ellos se compenetran, ambos se protegen».

También subrayó que la escena fue obra de los dos: «Si pueden ver en el video, ella lo toma del brazo y lo retiene también. Hicieron un equipo maravilloso».

Al ver las imágenes, Alexandra confesó una mezcla de emociones:

«En el momento que vi el video me dio un sentimiento de impotencia muy grande al no poder estar allí para apoyarlos, para protegerlos y para cuidarlos físicamente».

Sobre el estado actual de sus padres fue enfática: «Mis padres son personas muy queridas y están bien cuidaditos, bien acompañados», añadiendo que cuentan con el apoyo de familia, vecinos y personas cercanas en Venezuela.

Alexandra también reveló que sus padres atraviesan una situación de salud que los mantiene en casa, lejos del servicio comunitario al que dedicaron toda su vida como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Ante eso, la hija les ofreció una nueva perspectiva:

«Yo le dije a mi papá que en este momento, sin darse cuenta, ahora ellos están sirviendo de ejemplo, de amor y de sentimientos bonitos que han generado todas las personas a nivel mundial».

El mensaje de Félix Eduardo al mundo

La pareja, que tiene siete hijos, 14 nietos y dos bisnietos, no esperaba convertirse en símbolo de amor en medio de una de las mayores tragedias de Venezuela: el doblete sísmico dejó al menos 2,645 fallecidos y más de 12,666 heridos, convirtiéndose en el terremoto más destructivo registrado en el país desde 1900.

Félix Eduardo, sin embargo, encontró un propósito en todo lo ocurrido. Según citó su hija, sus palabras fueron:

«Si este video y este momento sirve para que las parejas se unan, para que las parejas entiendan que deben cuidarse, protegerse y amarse en cualquier momento, yo me doy por bien servido».