Muere general de brigada cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

El general de brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), falleció este viernes, según una nota oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) leída en el Noticiero Nacional de Televisión.

El comunicado no precisó ni la edad del fallecido ni la causa de su muerte, práctica habitual del régimen cubano ante el deceso de figuras militares de alto rango.

Fuente: Captura de Facebook Minfar Cuba

Una carrera de casi cinco décadas en las FAR

Según la nota oficial, Pérez Rivero ingresó a las FAR en 1979 como cadete en el Instituto Técnico Militar José Martí, donde se graduó de ingeniero radioelectrónico «con excelentes resultados docentes», señala el texto firmado por el MINFAR.

A lo largo de su trayectoria ascendió desde jefe de pelotón hasta comandar batallones de exploración radioelectrónica, y ejerció como profesor de la especialidad en la Academia de las FAR General Máximo Gómez.

Ocupó además los cargos de oficial de inteligencia militar y lucha radioelectrónica, segundo jefe y jefe del departamento de análisis e información, y jefe de la sección de inteligencia militar en el Ejército Occidental, antes de convertirse en segundo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar.

«Teniendo en cuenta su desempeño, profesionalidad y vasta experiencia, fue promovido a jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias», indica el comunicado, describiendo el cargo más alto que alcanzó en su carrera.

Formación y condecoraciones

La nota del MINFAR destaca que el general «mantuvo una constante preocupación por su superación, graduándose del curso de mando y estado mayor operativo estratégico interarmas en la Academia de las FAR General Máximo Gómez y alumno del Colegio de Defensa Nacional, concluyendo los mismos con resultados sobresalientes».

Entre las condecoraciones que recibió figuran las medallas Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase, la medalla Fraternidad Combativa, y las conmemorativas por el aniversario de las FAR y por 10, 15 y 20 años de servicios.

El comunicado también señala que «los méritos acumulados lo hicieron acreedor de la condición de militante del Partido Comunista de Cuba».

Honores militares el lunes en el Panteón de las FAR

El cuerpo del general fue cremado tras su fallecimiento.

Sus cenizas serán depositadas este lunes 6 de julio, a las 10 de la mañana, en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicado en la Necrópolis de Colón, en La Habana, donde se le rendirán honores militares.

El mismo protocolo -cremación y depósito de cenizas con honores militares en ese panteón- fue aplicado en el funeral del general de división Claro Orlando Almaguel Vidal, fallecido en enero de este año.

Una cúpula militar que se adelgaza

El deceso de Pérez Rivero se suma a una cadena de fallecimientos de altos mandos militares y figuras históricas del régimen cubano en lo que va de 2026.

En enero murieron el general de brigada José Luis Mesa Delgado, de 88 años, y el general de división Almaguel Vidal, de 81.

En mayo, falleció en Cienfuegos el contralmirante Roberto Eduardo González Luaces.

A ello se suma que 21 de junio murió a los 94 años el comandante histórico Ramiro Valdés Menéndez, fundador del Ministerio del Interior (MININT).

Este patrón de decesos refleja el acelerado envejecimiento de la cúpula militar cubana, una generación que no tiene relevo visible en el horizonte.