Subidón del dólar: La moneda estadounidense consolida su recuperación en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense experimentó un subidón de precio en las últimas horas en el mercado informal cubano, lo que consolida cuatro jornadas consecutivas de recuperación tras el bajón que vivió en los días finales de junio.

Al amanecer de este 4 de julio, jornada en que los estadounidenses celebra el 250 aniversario de la fundación de EE.UU. el dólar se vende en Cuba como promedio en 645 pesos cubanos (CUP), lo que representa un alza de 15 CUP.

La remontada llega apenas días después de que la divisa tocara un mínimo reciente de 605 CUP el 30 de junio, tras desplomarse 90 CUP desde su máximo histórico de 695 CUP, registrado el 21 de junio.

La montaña rusa cambiaria de las últimas semanas mantiene en vilo a millones de cubanos cuyo poder adquisitivo depende directamente del tipo de cambio.

Evolución de la tasa de cambio

Cuatro días seguidos al alza

La recuperación del dólar arrancó el 1 de julio, cuando la divisa repuntó hasta los 610 CUP tras el bajón de finales de junio.

En apenas cuatro jornadas, el dólar ha recuperado 40 CUP desde el mínimo del 30 de junio, borrando casi la mitad de la corrección que siguió al pico histórico.

El euro, por su parte se mantiene hoy en 720 CUP, precio al que arribó en la jornada precedente. La moneda europea también ha experimentado una recuperación pero todavía lejos de propio máximo histórico de 800 CUP.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), baja hoy de precio y cotiza en torno a los 490-497 CUP.

Tasa de cambio hoy 04/07/2026 - 7:44 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 645 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 720 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 493 CUP.

El patrón del «overshooting» cambiario

Los analistas de elTOQUE explicaron el giro de los últimos días como un fenómeno recurrente en la economía cubana desde 2022.

Según su análisis sobre el overshooting cambiario en Cuba, «ante un cambio de expectativas, sea un anuncio de política económica, un rumor o una crisis de confianza, el precio de la divisa extranjera se dispara más de lo que justifican los fundamentos reales de la economía».

El detonante más reciente fue el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada y un mercado cambiario digital.

El anuncio generó una ola de expectativas que empujó las divisas a máximos históricos, seguida de la corrección posterior.

Sin embargo, elTOQUE advierte que el rebote no implica una mejora real: «cuando el mercado termina de asimilar la verdadera magnitud de ese cambio, corrige. Pero la corrección nunca es completa. El nuevo piso queda más alto que el anterior».

El medio también señala el llamado «efecto rebaño» como motor de estas oscilaciones: «la gente compra divisas no porque haya evaluado racionalmente el contexto, sino porque ve que los demás están comprando, y el miedo a quedarse atrás alimenta la subida».

Escepticismo de los economistas independientes

Los economistas independientes no comparten el optimismo que algunos sectores proyectan sobre las medidas del régimen.

El economista Pedro Monreal González calificó el paquete de 176 medidas de «monstruo» o «híbrido deforme» y fue tajante: «las cuentas no cuadran y el gobierno quiere hacer ver que no es un problema de matemáticas, sino de voluntad».

Pavel Vidal, especialista del Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi), coincide en que «los mercados cambiarios cubanos se mueven a veces de forma exuberante a partir de determinadas olas de optimismo o pesimismo», sin que los fundamentos estructurales hayan cambiado.

El peso cubano: Una caída libre de seis años

El trasfondo que explica estas turbulencias es devastador. En 2020, el dólar cotizaba a 42 CUP en el mercado informal.

En enero de 2026 ya había llegado a 435 CUP. El 21 de junio de este año tocó los 695 CUP.

En apenas seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor.

ElTOQUE lo resume con claridad: «esa dirección depende de la escasez real de divisas, de la inflación de tres dígitos, del déficit fiscal y de la desconfianza estructural en el peso cubano. Mientras esas condiciones no cambien, la tasa termina volviendo a subir».

Pavel Vidal, por su parte, advirtió que «costará recuperar la confianza, la certidumbre y la esperanza».

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 4 de julio:

1 USD = 645 CUP.

5 USD = 3,225 CUP.

10 USD = 6,450 CUP.

20 USD = 12,900 CUP.

50 USD = 32,250 CUP.

100 USD = 64,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 720 CUP.

5 EUR = 3,600 CUP.

10 EUR = 7,200 CUP.

20 EUR = 14,400 CUP.

50 EUR = 36,000 CUP.

100 EUR = 72,000 CUP.