Pedro Monreal: «Las 176 medidas son un 'monstruo', quizás más bien un híbrido deforme»

Vídeos relacionados:

El economista cubano Pedro Monreal González calificó este viernes el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional como «un “monstruo” (quizás más bien un híbrido deforme)», en un análisis publicado en su página «El Estado como tal».

Parafraseando al filósofo marxista Antonio Gramsci, describió el paquete como algo que surge «en ese claroscuro» de una aparente transición de modelo económico que el régimen proclama oficialmente, y lo comparó con «bañarse en el Jordán» sin abandonar lo esencial del pasado.

Captura de FB/El Estado como tal

Para Monreal, el listado —que distingue de un verdadero paquete de reforma— «vende» una privatización parcial del modelo, pero la asienta sobre una visión de la propiedad privada como privilegio o concesión revocable, «instrumental y subordinada al poder político», no como un derecho.

Uno de los argumentos más concretos de su análisis apunta al uso reiterado del verbo «permitir» en el documento: la palabra aparece 29 veces en el texto. «'Permitir' es una postura permisiva del poder ('te dejo tener')», escribió Monreal, subrayando que esa lógica es radicalmente distinta al reconocimiento jurídico de un derecho inalienable.

«En ninguna parte de las 176 medidas es posible identificar un reconocimiento sustantivo del derecho a la propiedad privada», afirmó el economista. Para que ese reconocimiento existiera, argumentó, tendría que establecerse también una limitación jurídica del poder estatal, de modo que la expropiación fuera excepcional y sujeta a debido proceso.

Monreal también señaló lo que el documento omite: términos como protección de propiedad privada, arbitraje comercial, solución negociada de disputas, reclamación o compensación. Esas palabras, advirtió, son «imprescindibles para el nivel de actividad privada que parece anhelar el documento».

Durante la presentación inicial se anunció que habría que revisar y elaborar unas 180 normas jurídicas, pero Monreal consideró «poco probable» que ese proceso incluya la visión del derecho de propiedad que necesita la expansión privada a la que el paquete parece aspirar.

Las 176 medidas fueron aprobadas el 19 de junio por la Asamblea Nacional y presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como la mayor apuesta de reforma estructural desde el Período Especial, agrupadas en 23 ejes que incluyen banca privada, inversión extranjera y dolarización parcial.

El propio Marrero Cruz reconoció ante la Asamblea que el paquete generará «contradicciones» que el régimen deberá resolver sobre la marcha, mientras Miguel Díaz-Canel aclaró: «No estamos renunciando al socialismo». El Departamento de Estado de Estados Unidos fue más directo y calificó las reformas de «señales de humo superficiales», afirmando que son medidas modestas y llegadas con gran retraso.

El análisis de Monreal llega en el peor momento económico de Cuba en décadas: la isla acumula una contracción superior al 26% desde 2020, con apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas, inflación real cercana al 70% en los mercados informales y un salario medio de apenas 15 dólares mensuales.

El economista había alertado previamente sobre lo «antiobrero» del paquetazo, que convierte a los trabajadores de empresas estatales en «corderos del sacrificio». Esa advertencia cobra más peso junto a otra omisión reveladora: el documento no menciona en ningún momento a GAESA, el emporio militar-financiero que controla sectores clave de la economía cubana, según señaló el economista Mauricio de Miranda.

Monreal integra el grupo Cuba Transformación, que ha elaborado una propuesta alternativa de economía social de mercado basada en un Estado de derecho democrático y que aclaró que su propuesta no está dirigida al gobierno cubano actual, lo que en sí mismo revela cuánto dista la realidad de la isla de cualquier reforma estructural genuina.