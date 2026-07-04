Así ha sido el mensaje de Marco Rubio por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos

El secretario de Estado Marco Rubio difundió este sábado un mensaje en video dirigido a aliados y embajadas de todo el mundo con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, apelando al excepcionalismo americano, la fe y el carácter único del pueblo estadounidense como pilares de la nación.

El mensaje fue compartido por representaciones diplomáticas de EE.UU. en distintos países bajo la etiqueta #Freedom250, en el marco de las celebraciones del semiquincentenario organizadas por la administración Trump.

Más que palabras en un papel

Rubio abrió su discurso rechazando cualquier visión reduccionista de la nación, e identificando -como es habitual en EE.UU.- el término «America» con el país estadounidense.

«América nunca ha sido solo una proposición. Siempre ha sido una civilización real y viva, una nación única y distinta, diferente de cualquier otra nación o pueblo en la historia del mundo», aseveró.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la libertad no puede sostenerse únicamente sobre documentos escritos:

«Nuestros fundadores sabían que la libertad no era una abstracción flotante sobre la historia. Sabían que las promesas en un pergamino solas no podían liberar a una nación».

En esa misma línea, lanzó una advertencia a los regímenes que invocan derechos sin garantizarlos:

«Muchos estados fallidos y regímenes tiránicos han tomado prestadas las palabras de derechos y libertades. Pero una constitución es tan fuerte como la gente a la que pertenece».

El espíritu de frontera como principio nacional

Otro eje central del mensaje fue la idea de que Estados Unidos es, por naturaleza, una nación de frontera, no solo en sentido geográfico sino como principio de vida colectiva.

«Somos un pueblo nacido en el borde del mundo conocido», afirmó Rubio, trazando una línea que va «de los esforzados pioneros del Camino de Oregón a los astronautas que trascienden los límites de la propia Tierra».

Para el secretario de Estado, ese impulso de superación constante define a la nación: «América hizo de la frontera un principio de la vida nacional».

Fe, excepcionalismo y llamado global

Rubio cerró su intervención con una declaración de fe y un llamado expreso a la comunidad internacional:

«América es una nación excepcional porque somos un pueblo excepcional. Con la gracia de Dios, continuaremos siendo así durante los próximos 250 años».

A continuación convocó a los aliados de Washington a sumarse a la conmemoración:

«Pido a nuestros aliados y embajadas de todo el mundo que se unan a nosotros para celebrar los principios americanos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¡Feliz Día de la Independencia! Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América».

El mensaje se enmarca en las celebraciones del «Salute to America 250», el evento central en el National Mall de Washington D.C. con más de un millón de asistentes previstos y un espectáculo de 860,000 efectos de fuegos artificiales en 40 minutos.

La noche anterior, el presidente Donald Trump pronunció un encendido discurso en el Monte Rushmore donde proclamó que EE.UU. es «la nación más exitosa, más lograda y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad».

En ese mismo discurso, Trump calificó al comunismo como la mayor amenaza histórica para el país, por encima incluso de las dos guerras mundiales o el 11 de septiembre.