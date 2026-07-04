«Nuestros logros nos hacen estadounidenses»: Trump celebra los 250 años de EE.UU. con apasionado discurso desde el monte Rushmore

Monte Rushmore en la noche de este 3 de julio, en vísperas del 250 aniversario de EE.UU. (i) y Donald Trump (d)

Donald Trump protagonizó la noche del viernes la víspera del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con un extenso discurso ante el monumento del Monte Rushmore, en las Black Hills de Dakota del Sur, donde proclamó la grandeza excepcional de la nación y lanzó una agresiva ofensiva retórica contra el comunismo, al que calificó como la mayor amenaza que ha enfrentado el país en toda su historia.

El acto, organizado por la alianza público-privada Freedom 250 vinculada a la Casa Blanca, fue precedido por un sobrevuelo de cazas F-35 de la Guardia Aérea Nacional de Dakota del Sur.

El acto contó con la presencia del líder de la mayoría del Senado, John Thune; el gobernador de Dakota del Sur, Larry Rhoden; el secretario del Interior, Doug Burgum; y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

«La nación más excepcional que jamás haya existido»

Trump abrió su alocución con una declaración de excepcionalismo sin matices ante los rostros esculpidos de Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt.

«A los 250 años, Estados Unidos es la república más antigua de la Tierra. Somos el pueblo más libre de la Tierra. Tenemos la constitución más justa y duradera de la Tierra. Somos el país más fuerte y poderoso de la Tierra. Y por la gracia de Dios, los Estados Unidos de América son la nación más exitosa, más lograda y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad», proclamó.

El presidente rindió tributo a los cuatro presidentes inmortalizados en la roca y afirmó que «el nacimiento y la supervivencia de la nación estadounidense bajo la guía de Dios es, sencillamente, lo mejor y más increíble que jamás haya ocurrido en este planeta por manos humanas. Jamás, jamás, jamás».

Trump también enumeró los logros materiales y culturales del país: los ferrocarriles, los rascacielos, la bombilla, el avión, internet, el microchip, la llegada a la luna y hasta el aire acondicionado.

«Nuestros errores nos hacen humanos. Nuestros logros nos hacen estadounidenses», resumió.

El comunismo, «mayor amenaza que Pearl Harbor o el 11-S»

El pasaje más polémico fue la diatriba anticomunista, que Trump situó como eje ideológico central del discurso.

«El comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense. Es la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S. No vamos a permitir que esto nos suceda», afirmó entre aplausos.

Trump aseguró que el comunismo «mató a 100 millones de personas solo en el último siglo»M y lo definió sin ambages: «Es muerte, tiranía y la búsqueda del mal».

La retórica escaló hasta una advertencia directa: «Puedes ser leal a Karl Marx o puedes ser leal a Estados Unidos. Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas».

El presidente prometió «enviar al exilio» a quienes promuevan esa ideología y vinculó el comunismo con la inmigración irregular.

«El Partido Comunista está formado por inmigrantes ilegales, criminales y todos los que no quieren trabajar», aseveró.

Esta retórica es consistente con posiciones previas: en noviembre de 2025 Trump proclamó la Semana Anticomunista en Estados Unidos y en junio de 2026 calificó al comunismo como la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial.

Logros económicos, militares y propuestas legislativas

Trump intercaló una enumeración de victorias de su administración, citando 19,2 billones de dólares en inversiones llegadas a Estados Unidos en los últimos 12 meses, frente a menos de un billón que atribuyó a la administración anterior en cuatro años.

«Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza a Irán. Están desesperados por llegar a un acuerdo. Les dimos una semana libre para un funeral porque somos buenos», afirmó, en referencia a la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y a la Operación Furia Épica contra Irán.

Aprovechó también el escenario para pedir la eliminación del filibusterismo y la aprobación de la Ley para Salvar a Estados Unidos:

«Si eliminamos el filibusterismo como debemos hacerlo y votamos inmediatamente por la Ley para Salvar a Estados Unidos, entonces no perderemos una elección en 100 años».

Trump cerró con un llamado a la unidad bajo su visión de la identidad nacional: «Después de dos siglos y medio, sabemos que esto no es un final. Este es solo el comienzo de la Edad de Oro de Estados Unidos. Y juntos, haremos que Estados Unidos sea más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se lo prometo».

El discurso se produjo en un contexto de profunda fractura política.

Según una encuesta de Gallup publicada en torno al aniversario, ocho de cada diez estadounidenses consideran que los Padres Fundadores no estarían orgullosos del país, y un 59% cree que los mejores años de la nación quedaron atrás.