Cruce confirmado: Suiza vs Colombia en Octavos del Mundial 2026 (2026-07-07)

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Suiza y Colombia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio, en un duelo de selecciones invictas y líderes de grupo en Vancouver, Canadá, con la aspiración de mantener vivas sus esperanzas de levantar el trofeo.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar la ronda de dieciseisavos de final con autoridad y sin haber perdido un solo partido en el torneo.

Suiza eliminó a Argelia el 2 de julio con un contundente 2-0 en el BC Place de Vancouver, gracias a los goles de Breel Embolo (minuto 10) y Dan Ndoye (minuto 46). El resultado tiene un peso histórico: es la primera vez en cinco participaciones mundialistas que la selección helvética supera una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo.

En la fase de grupos, Suiza terminó líder del Grupo B con siete puntos, con un balance de siete goles a favor y tres en contra: empate 1-1 ante Catar, victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y triunfo 2-1 frente a Canadá.

Colombia, por su parte, derrotó a Ghana 1-0 el 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con gol de Jhon Arias en el minuto 13. El atacante se consolida como una de las figuras del torneo y figura en el top 10 de jugadores más rendidores del Mundial 2026.

Los cafeteros habían liderado el Grupo K invictos con siete puntos: victoria 3-1 ante Uzbekistán, triunfo 1-0 sobre la República Democrática del Congo y empate sin goles ante Portugal.

El historial entre ambas selecciones es escaso. El único antecedente en una Copa del Mundo data del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando Colombia venció 2-0 a Suiza el 26 de junio de ese año, con goles de Hermann Gaviria y Harold Lozano. En el cómputo total de cuatro partidos disputados entre ambas naciones, Colombia acumula dos victorias frente a una de Suiza y un empate.

El partido del martes 7 de julio será apenas el segundo encuentro entre estas selecciones en una Copa del Mundo. El ganador avanzará a los cuartos de final del torneo.