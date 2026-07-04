Cruce confirmado: Suiza vs Colombia en Octavos del Mundial 2026 (2026-07-07)

Vídeos relacionados:
Suiza y Colombia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio, en un duelo de selecciones invictas y líderes de grupo en Vancouver, Canadá, con la aspiración de mantener vivas sus esperanzas de levantar el trofeo.
Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar la ronda de dieciseisavos de final con autoridad y sin haber perdido un solo partido en el torneo.
Suiza eliminó a Argelia el 2 de julio con un contundente 2-0 en el BC Place de Vancouver, gracias a los goles de Breel Embolo (minuto 10) y Dan Ndoye (minuto 46). El resultado tiene un peso histórico: es la primera vez en cinco participaciones mundialistas que la selección helvética supera una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo.
En la fase de grupos, Suiza terminó líder del Grupo B con siete puntos, con un balance de siete goles a favor y tres en contra: empate 1-1 ante Catar, victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y triunfo 2-1 frente a Canadá.
Colombia, por su parte, derrotó a Ghana 1-0 el 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con gol de Jhon Arias en el minuto 13. El atacante se consolida como una de las figuras del torneo y figura en el top 10 de jugadores más rendidores del Mundial 2026.
Los cafeteros habían liderado el Grupo K invictos con siete puntos: victoria 3-1 ante Uzbekistán, triunfo 1-0 sobre la República Democrática del Congo y empate sin goles ante Portugal.
El historial entre ambas selecciones es escaso. El único antecedente en una Copa del Mundo data del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando Colombia venció 2-0 a Suiza el 26 de junio de ese año, con goles de Hermann Gaviria y Harold Lozano. En el cómputo total de cuatro partidos disputados entre ambas naciones, Colombia acumula dos victorias frente a una de Suiza y un empate.
El partido del martes 7 de julio será apenas el segundo encuentro entre estas selecciones en una Copa del Mundo. El ganador avanzará a los cuartos de final del torneo.
Preguntas frecuentes sobre el enfrentamiento Suiza vs Colombia en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo se jugará el partido entre Suiza y Colombia en los octavos de final del Mundial 2026?
El partido entre Suiza y Colombia se jugará el martes 7 de julio de 2026 a las 20:00 UTC (16:00 hora de Cuba). Se llevará a cabo en Vancouver, aunque la sede exacta aún no ha sido confirmada oficialmente.
Publicidad
¿Cómo llegaron Suiza y Colombia a los octavos de final del Mundial 2026?
Suiza superó la ronda de dieciseisavos tras vencer 2-0 a Argelia, mientras que Colombia avanzó al derrotar 1-0 a Ghana. Ambas selecciones terminaron como líderes de sus respectivos grupos en la fase inicial del torneo.
Publicidad
¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Suiza y Colombia en Copas del Mundo?
El único encuentro previo entre Suiza y Colombia en una Copa del Mundo fue en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Colombia ganó 2-0 a Suiza. Este será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial.
Publicidad
¿Qué jugadores se destacan en las selecciones de Suiza y Colombia en el Mundial 2026?
En Suiza, Breel Embolo se destaca como máximo goleador del equipo con cinco tantos en el torneo. Por Colombia, Jhon Arias se ha consolidado como una de las figuras del torneo, figurando en el top 10 de jugadores más rendidores del Mundial 2026.
Publicidad
¿Cuál es la importancia de este partido para Suiza y Colombia?
El ganador del partido entre Suiza y Colombia avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026. Para Suiza, representa la oportunidad de seguir avanzando después de una histórica victoria en dieciseisavos. Para Colombia, es la ocasión de reafirmar su condición de favorita en el torneo.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.