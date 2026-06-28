Argentina cierra con paso perfecto, Colombia lidera su grupo y concluye la fase de grupos

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La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 quedó oficialmente cerrada el sábado con la disputa de los últimos partidos de los grupos J, K y L. Argentina e Inglaterra sellaron sus lideratos con victorias, Colombia confirmó el suyo con un empate ante Portugal, y la República Democrática del Congo escribió una de las páginas más emotivas del torneo al clasificar por primera vez en su historia a una fase eliminatoria.
Argentina completó una fase de grupos impecable al vencer 3-1 a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, sumando nueve puntos de nueve posibles. Con el primer lugar del Grupo J ya garantizado, Lionel Scaloni aprovechó para rotar figuras y reservar a Messi para la segunda mitad. Giovani Lo Celso abrió el marcador con un tiro libre, Lautaro Martínez convirtió un penal en el minuto 31 —su primer tanto del torneo— y Messi entró desde el banco para anotar al 80, llevando su registro histórico en Copas del Mundo a 19 goles. La Albiceleste enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio en Miami.
En el otro duelo del Grupo J, Argelia y Austria protagonizaron uno de los encuentros más vibrantes de la jornada con un empate 3-3 que benefició a ambos. Austria avanzó como segunda por mejor diferencia de goles y se medirá con España en dieciseisavos, mientras Argelia jugará contra Suiza.
Colombia aseguró el primer lugar del Grupo K con un empate 0-0 ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del encuentro y convirtió al portero Diogo Costa en la gran figura del partido. Los cafeteros terminaron invictos con siete puntos —dos victorias y un empate— y se enfrentarán a Ghana el 3 de julio en Kansas City. Portugal avanzó como segunda del grupo con cinco puntos.
La gran sorpresa de la jornada llegó desde Atlanta, donde la República Democrática del Congo remontó un 0-1 ante Uzbekistán para imponerse 3-1 y clasificar por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de un Mundial. Eldor Shomurodov había adelantado a los uzbekos al minuto 10, pero Yoane Wissa empató de penal al 68', Fiston Mayele marcó el 2-1 al 78' y el propio Wissa cerró la remontada al 90'+1. Los congoleños, conocidos como «Los Leopardos», terminaron con cuatro puntos como mejor tercero del grupo y tendrán ahora un desafío mayúsculo frente a Inglaterra el 1 de julio en Atlanta.
Inglaterra, por su parte, cerró el Grupo L como líder al derrotar 2-0 a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Jude Bellingham anotó al 61' y Harry Kane de cabeza al 66', aunque el equipo de Thomas Tuchel volvió a mostrar dificultades para generar juego fluido y todavía debe mejorar su funcionamiento colectivo si quiere pelear por el título.
Croacia se quedó con el segundo boleto del Grupo L al vencer 2-1 a Ghana en Filadelfia. Petar Sučić abrió el marcador con un disparo desde fuera del área y Nikola Vlašić amplió la ventaja con asistencia de Luka Modrić, antes del descuento de Derrick Luckassen. Ghana quedó tercera con cuatro puntos, a la espera de confirmar si avanza entre los mejores terceros del torneo.
Con el cierre de los grupos J, K y L, el Mundial 2026 —el primero con 48 selecciones en 12 grupos— entra en su fase decisiva: a partir de ahora, cualquier derrota significará la despedida definitiva del sueño mundialista.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 y el desempeño de los equipos
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el desempeño de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026?
Argentina tuvo un desempeño impecable en la fase de grupos del Mundial 2026, logrando pleno de victorias con nueve puntos. Venció 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, liderando su grupo con autoridad y avanzando como primera del Grupo J a los dieciseisavos de final.
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¿Cuáles fueron los resultados más destacados del Grupo K en el Mundial 2026?
En el Grupo K, Colombia se destacó al terminar como líder invicto con siete puntos, gracias a sus victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo y un empate ante Portugal. Portugal avanzó como segundo del grupo con cinco puntos, mientras que la República Democrática del Congo hizo historia al clasificar como mejor tercero por primera vez en su historia.
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¿Qué significa para la República Democrática del Congo su clasificación a la fase eliminatoria?
La clasificación de la República Democrática del Congo a la fase eliminatoria del Mundial 2026 marca un hito histórico, ya que es la primera vez que el país avanza a esta instancia en una Copa del Mundo. Este logro es un gran impulso para el fútbol congoleño y representa un avance significativo en su desarrollo futbolístico.
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¿Cuál fue el papel de Lionel Messi en el éxito de Argentina durante la fase de grupos?
Lionel Messi fue crucial en el éxito de Argentina durante la fase de grupos. Anotó seis goles en el torneo, incluyendo un hat-trick contra Argelia y un gol decisivo contra Jordania, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 goles hasta esa fase.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.