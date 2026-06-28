Argentina cierra con paso perfecto, Colombia lidera su grupo y concluye la fase de grupos

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La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 quedó oficialmente cerrada el sábado con la disputa de los últimos partidos de los grupos J, K y L. Argentina e Inglaterra sellaron sus lideratos con victorias, Colombia confirmó el suyo con un empate ante Portugal, y la República Democrática del Congo escribió una de las páginas más emotivas del torneo al clasificar por primera vez en su historia a una fase eliminatoria.

Argentina completó una fase de grupos impecable al vencer 3-1 a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, sumando nueve puntos de nueve posibles. Con el primer lugar del Grupo J ya garantizado, Lionel Scaloni aprovechó para rotar figuras y reservar a Messi para la segunda mitad. Giovani Lo Celso abrió el marcador con un tiro libre, Lautaro Martínez convirtió un penal en el minuto 31 —su primer tanto del torneo— y Messi entró desde el banco para anotar al 80, llevando su registro histórico en Copas del Mundo a 19 goles. La Albiceleste enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio en Miami.

En el otro duelo del Grupo J, Argelia y Austria protagonizaron uno de los encuentros más vibrantes de la jornada con un empate 3-3 que benefició a ambos. Austria avanzó como segunda por mejor diferencia de goles y se medirá con España en dieciseisavos, mientras Argelia jugará contra Suiza.

Colombia aseguró el primer lugar del Grupo K con un empate 0-0 ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del encuentro y convirtió al portero Diogo Costa en la gran figura del partido. Los cafeteros terminaron invictos con siete puntos —dos victorias y un empate— y se enfrentarán a Ghana el 3 de julio en Kansas City. Portugal avanzó como segunda del grupo con cinco puntos.

La gran sorpresa de la jornada llegó desde Atlanta, donde la República Democrática del Congo remontó un 0-1 ante Uzbekistán para imponerse 3-1 y clasificar por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de un Mundial. Eldor Shomurodov había adelantado a los uzbekos al minuto 10, pero Yoane Wissa empató de penal al 68', Fiston Mayele marcó el 2-1 al 78' y el propio Wissa cerró la remontada al 90'+1. Los congoleños, conocidos como «Los Leopardos», terminaron con cuatro puntos como mejor tercero del grupo y tendrán ahora un desafío mayúsculo frente a Inglaterra el 1 de julio en Atlanta.

Inglaterra, por su parte, cerró el Grupo L como líder al derrotar 2-0 a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Jude Bellingham anotó al 61' y Harry Kane de cabeza al 66', aunque el equipo de Thomas Tuchel volvió a mostrar dificultades para generar juego fluido y todavía debe mejorar su funcionamiento colectivo si quiere pelear por el título.

Croacia se quedó con el segundo boleto del Grupo L al vencer 2-1 a Ghana en Filadelfia. Petar Sučić abrió el marcador con un disparo desde fuera del área y Nikola Vlašić amplió la ventaja con asistencia de Luka Modrić, antes del descuento de Derrick Luckassen. Ghana quedó tercera con cuatro puntos, a la espera de confirmar si avanza entre los mejores terceros del torneo.

Con el cierre de los grupos J, K y L, el Mundial 2026 —el primero con 48 selecciones en 12 grupos— entra en su fase decisiva: a partir de ahora, cualquier derrota significará la despedida definitiva del sueño mundialista.