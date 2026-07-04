Joven bailarín cubano avanza a la final del Concurso Internacional de Ballet de Moscú

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Jason Baró Benavides, estudiante de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de Cuba, fue anunciado este sábado como finalista del XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú, uno de los certámenes de danza clásica más prestigiosos del mundo, celebrado en el Teatro Bolshói.

El jurado del concurso, conocido en el ámbito de la danza como la «Olimpiada del ballet», seleccionó al joven cubano entre los competidores que disputarán la ronda final de esta edición, que se extiende del 25 de junio al 5 de julio de 2026 y reúne a 158 bailarines de 30 países.

Junto a Jason participa Helen Azurmendi Ríos, también estudiante de la escuela cubana, quien lo acompaña en la competencia. Ambos interpretan los pas de deux clásicos de Esmeralda y El Cisne Negro, de El lago de los cisnes, además de una obra contemporánea coreografiada por Norge Cedeño y Thais Suárez, fundadores de Otro Lado Dance Company en Cuba.

La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso celebró el logro en sus redes sociales con un mensaje que destacó el nivel de ambos estudiantes: «El desempeño de Jason, así como de la también estudiante de nuestro centro Helen Azurmendi Ríos, quien lo acompaña, ha sido de un nivel loable en este certamen considerado la Olimpiada del ballet».

El director de la institución, Dani Hernández, acompaña a los jóvenes como maestro durante su estancia en Moscú.

El jurado de esta XV edición está presidido por Svetlana Zakharova, figura estelar del Ballet Bolshói, e integrado por representantes de Serbia, China, Brasil, Bielorrusia, Sudáfrica y Turquía. Cuba tiene además una presencia adicional en el certamen: Viengsay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, forma parte del panel de jueces, lo que subraya el reconocimiento internacional de la escuela cubana.

Esta edición rinde homenaje a Yuri Grigorovich, quien presidió el jurado del concurso durante más de cincuenta años y falleció en 2025.

El historial competitivo de Jason Baró respalda su presencia en la final moscovita. El bailarín cuenta ya con el Grand Prix del XII Concurso Internacional de Ballet de Sudáfrica, un antecedente que lo sitúa entre los jóvenes talentos más destacados formados por la escuela cubana de ballet, reconocida como la única institución de élite de su tipo en América Latina.

El logro contrasta con las dificultades que enfrenta la actividad cultural dentro de Cuba: el Grand Prix de Ballet de La Habana 2026 fue suspendido en mayo pasado debido a la crisis electroenergética que afecta al país, privando a la isla de uno de sus eventos dancísticos más importantes.

La escuela se despidió de Jason con un mensaje de aliento antes de la ronda decisiva: «Haber llegado a la Final de una justa internacional como esta es ya un lauro».