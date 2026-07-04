Sincroniza Felton al SEN pero apagones rebasan los 2,000 MW

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La unidad 1 de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (CTE Felton), en Mayarí, Holguín, sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional a la 1:50 de la madrugada de este sábado, generando 155 MW de forma estable mientras ajustaba parámetros para incrementar su carga.

«#FeltonUno ahora: 155 MW estable y ajusta parámetros para subir carga. Turno C en operaciones. La unidad sincronizó a la 1:50 am de este sábado», informó Emilio Rodríguez Pupo en Facebook.

La noticia llega apenas horas después de que la misma central protagonizara un grave incidente el viernes por la noche, cuando un intento previo de sincronización desencadenó una caída brusca de frecuencia que dejó a toda la provincia de Granma sin electricidad.

Según la Empresa Eléctrica de Granma, la desconexión provincial fue un protocolo automático de protección: «Se produjo una caída brusca de frecuencia, lo que conlleva a que se desconecte la provincia de Granma para evitar el colapso del Sistema Electroenergético Nacional».

Minutos antes, a las 8:08 de la noche del viernes, una falla en la Subestación Victoria de Girón, en La Habana, había provocado alta oscilación en el sistema y la salida abrupta de las unidades Renté 3 y Felton 1, según el parte oficial.

A pesar de la reconexión de Felton 1, el panorama eléctrico nacional para este sábado sigue siendo crítico: la Unión Eléctrica proyecta un déficit de 2,050 MW durante el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,050 MW frente a una demanda estimada de 3,100 MW.

Captura de Facebook

La afectación prevista para el pico nocturno de este sábado alcanza los 2,080 MW, cifra que se suma a la del viernes, cuando la afectación máxima llegó a 2,221 MW a las 8:00 de la noche con el servicio interrumpido las 24 horas en todo el país.

Once unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio: seis en avería —las unidades 6 y 8 de Máximo Gómez, Antonio Guiteras, la unidad 6 de Diez de Octubre, la unidad 2 de la propia Felton y la unidad 3 de Antonio Maceo— y cinco en mantenimiento.

A ese cuadro se añaden 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la afectación máxima en la capital el viernes llegó a 586 MW, con 407 MW sin restablecimiento «sin horario previsto» al cierre de su nota.

La crisis tiene raíces estructurales que ninguna sincronización puntual puede resolver: Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo para su sistema eléctrico, pero solo produce 40,000, y el suministro venezolano se cortó en enero de 2026.

La desesperación acumulada ha desbordado las calles. Desde el 1 de julio se registran protestas, cacerolazos y bloqueos en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, con consignas que escalan de «¡Queremos corriente!» a «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!».

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, la cifra más alta desde el 11 de julio de 2021, señal de que la paciencia ciudadana ante los apagones crónicos ha llegado a su límite.