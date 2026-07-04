Paquete de medicamentos llegó comido por ratones tras tres meses en almacenes de Correos de Cuba

Paquete comido por ratones Foto © Facebook / Danna Del Carmen Arias Mayedo

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Un paquete de medicamentos enviado desde España hacia Cuba tardó tres meses en llegar a su destino y arribó completamente destruido, con el sobre de papel kraft lleno de agujeros y desgarros que apuntan a la presencia de roedores en los almacenes de Correos de Cuba.

La denuncia fue publicada este sábado en el grupo de Facebook «Correos de Cuba» por Danna Del Carmen Arias Mayedo, quien acompañó el texto con fotografías del envío destrozado.

«Una imagen dice más que mil palabras... miren en qué condiciones llegó a su destino luego de tres meses rodando por almacenes inmundos un paquete de medicamentos enviado desde España hacia Cuba, comido por ratones bajo la custodia de Correos de Cuba... no dejaron nada... y nadie se hace responsable», escribió la autora de la publicación.

Las imágenes muestran el sobre de papel kraft con perforaciones de gran tamaño, el plástico de burbujas completamente destrozado y las cajas del medicamento antiparasitario Frontpro mordidas.

El paquete permaneció durante ese período en los almacenes de la entidad postal estatal sin que nadie respondiera por su estado.

La publicación desató una avalancha de testimonios similares entre los usuarios. «Por lo menos el tuyo llegó, comido de ratones pero llegó. A mí me lo robaron: tres kilos de medicamentos. Son un enjambre de ladrones», respondió un usuario.

Otra persona relató que un paquete de 19 kilogramos fue destruido por completo por roedores en las instalaciones del correo.

Captura de Facebook

Una usuaria que afirmó haber enviado dos paquetes por la vía postal estatal sin obtener respuesta fue categórica: «Enviar por Correo de Cuba es una estafa. Mejor asegúrese con algún conocido que viaje o agencias de envíos. Nadie responde y es tiempo y dinero perdido».

Otra señaló que un envío desde Alemania por DHL llegó a La Habana en febrero y desapareció meses después sin que el rastreador mostrara actividad ni nadie ofreciera explicación.

Un exfuncionario que se identificó como trabajador de SEPSA en el área de cámaras de vigilancia describió un sistema de robo sistemático e impune: «Cogí uno de la aduana robando, filmado, se dedicaba a hurtar las memorias USB. Fíjense qué nivel de impunidad tienen, que le importaba un comino las cámaras. Ahí también estaba la contrainteligencia, que se dedicaba a revisar en cuartos aparte la correspondencia que ellos vigilaban, y también robaban».

El mismo exfuncionario identificó la dependencia encargada del correo internacional como «Cambio Internacional» y la describió como «los ladrones más ladrones de Cuba socialista».

El caso se produce en un contexto de colapso del servicio postal cubano. Correos de Cuba justificó recientemente los retrasos por el déficit de combustible: «La demora y el atraso en los procesos está dado por el déficit de combustible existente», declaró la entidad en mayo de 2026.

En julio de 2025, la propia institución admitía que el promedio de entrega de paquetería internacional superaba los 60 días.

La ironía no escapó a los comentaristas. «Habrá ahora quienes digan: alégrate que te la dieron aunque sea comida por los ratones. Alegrarte nada. Es tu dinero invertido. Tu ilusión de ayudar rota. Es una falta de respeto. Pero para reprimir no hay problemas de combustible», escribió un usuario.

Otro añadió con sarcasmo: «Ahora dicen que fue un ratón americano».

Correos de Cuba afirma oficialmente que los robos representan apenas el 0,02% de los envíos totales, una cifra que contrasta con el volumen de denuncias ciudadanas acumuladas durante años.

En octubre de 2021, el propio gobierno reconoció más de 300,000 paquetes con retrasos superiores a un mes, y los casos de envíos llegados con piedras en lugar de su contenido o directamente desaparecidos se han documentado de forma reiterada. «En Correos ya eso es normal y no pasa nada», resumió una usuaria.