Perú suspende envíos a Cuba por la crisis de combustible

Vídeos relacionados:
Servicios Postales del Perú (Serpost S.A.) suspendió temporalmente la admisión de envíos postales con destino a Cuba en todas sus oficinas a nivel nacional, como consecuencia directa de la crisis de combustible que paraliza la aviación en la isla.
En un comunicado oficial publicado en el portal del Estado Peruano, Serpost explicó que la medida se debe a razones ajenas a su operación, ocasionadas por la suspensión de vuelos debido a la actual escasez de combustible en Cuba.
La empresa no fijó una fecha de reanudación y calificó la suspensión de "temporal", comprometiéndose a mantener informados a sus clientes sobre cualquier novedad.
La raíz del problema está en la falta de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos, certificada mediante avisos aeronáuticos internacionales (NOTAM) desde el 10 de febrero de 2026 y extendida al menos hasta el 10 de abril.
Los nueve aeropuertos afectados incluyen La Habana, Varadero, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, Santa Clara, Cayo Coco y Manzanillo.
La crisis se originó en la interrupción del suministro de petróleo venezolano a principios de 2026, agravada por las sanciones de la administración Trump y el cese de envíos de Pemex, la petrolera estatal mexicana.
Cuba produce aproximadamente 40,000 de los 110,000 barriles diarios que necesita, lo que la dejó sin suministro externo suficiente para sostener sus operaciones aéreas.
El impacto sobre la conectividad internacional ha sido devastador: más de 1,700 vuelos fueron cancelados en los meses previos a abril de 2026.
Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba desde el 9 de febrero y no prevé reanudarlos hasta el 1 de noviembre.
Por su parte, Air France interrumpió la ruta París-La Habana del 29 de marzo al 15 de junio, realizando escalas técnicas en Bahamas para repostar.
De igual forma, Turkish Airlines realizó su último vuelo a La Habana el 29 de marzo, sin operaciones en abril ni mayo.
Y más reciente, Iberia suspendió sus vuelos Madrid-Cuba a partir de junio, con previsión de retomar en noviembre.
Como los envíos postales internacionales dependen de los vuelos comerciales para llegar a su destino, la parálisis aérea cubana arrastra consigo los servicios de correo desde el exterior.
El turismo también acusa el golpe: Cuba recibió 184,833 visitantes en enero de 2026, el peor registro en 13 años, con más de 112,000 turistas menos en los primeros meses del año respecto a 2025.
Las proyecciones apuntan a una contracción adicional del PIB cubano del 7,2% en 2026, en un país cuya economía ya acumulaba una caída del 23% desde 2019.
Serpost lamentó los inconvenientes causados a sus clientes y reafirmó su compromiso de mantener informados a sus clientes sobre cualquier novedad relacionada.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Combustible en Cuba y sus Efectos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Perú suspendió los envíos postales a Cuba?
Perú suspendió los envíos postales a Cuba debido a la crisis de combustible que afecta la aviación en la isla. La escasez de combustible Jet A-1 ha paralizado vuelos, lo que impide el transporte aéreo necesario para el envío de correos internacionales.
¿Cuáles son las causas de la crisis de combustible en Cuba?
La crisis de combustible en Cuba se debe a la interrupción del suministro de petróleo venezolano y las sanciones de Estados Unidos. Estas sanciones han dificultado las importaciones de petróleo, dejando a Cuba con un suministro insuficiente para sus necesidades energéticas.
¿Qué aeropuertos cubanos han sido afectados por la falta de combustible?
Nueve aeropuertos cubanos, incluidos La Habana, Varadero y Santiago de Cuba, han sido afectados por la falta de combustible. Estos aeropuertos no pueden ofrecer combustible Jet A-1, lo que ha obligado a las aerolíneas a buscar soluciones alternativas.
¿Cómo ha afectado la crisis de combustible al turismo en Cuba?
La crisis de combustible ha afectado gravemente al turismo en Cuba, reduciendo el número de visitantes. En enero de 2026, Cuba registró la peor cifra de visitantes en 13 años, lo que ha impactado negativamente en uno de los principales generadores de divisas del país.
¿Qué medidas han tomado las aerolíneas ante la crisis de combustible en Cuba?
Las aerolíneas han suspendido vuelos, realizado escalas técnicas o cambiado itinerarios. Compañías como Air France e Iberia han optado por escalas en otros países para repostar, mientras que otras han suspendido temporalmente sus operaciones hacia Cuba.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.