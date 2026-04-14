Perú suspende envíos a Cuba por la crisis de combustible

Entrega de paquetes a través de Correos de Cuba (Imagen de referencia)

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Servicios Postales del Perú (Serpost S.A.) suspendió temporalmente la admisión de envíos postales con destino a Cuba en todas sus oficinas a nivel nacional, como consecuencia directa de la crisis de combustible que paraliza la aviación en la isla.

En un comunicado oficial publicado en el portal del Estado Peruano, Serpost explicó que la medida se debe a razones ajenas a su operación, ocasionadas por la suspensión de vuelos debido a la actual escasez de combustible en Cuba.

La empresa no fijó una fecha de reanudación y calificó la suspensión de "temporal", comprometiéndose a mantener informados a sus clientes sobre cualquier novedad.

La raíz del problema está en la falta de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos, certificada mediante avisos aeronáuticos internacionales (NOTAM) desde el 10 de febrero de 2026 y extendida al menos hasta el 10 de abril.

Los nueve aeropuertos afectados incluyen La Habana, Varadero, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos, Santa Clara, Cayo Coco y Manzanillo.

La crisis se originó en la interrupción del suministro de petróleo venezolano a principios de 2026, agravada por las sanciones de la administración Trump y el cese de envíos de Pemex, la petrolera estatal mexicana.

Cuba produce aproximadamente 40,000 de los 110,000 barriles diarios que necesita, lo que la dejó sin suministro externo suficiente para sostener sus operaciones aéreas.

El impacto sobre la conectividad internacional ha sido devastador: más de 1,700 vuelos fueron cancelados en los meses previos a abril de 2026.

Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba desde el 9 de febrero y no prevé reanudarlos hasta el 1 de noviembre.

Por su parte, Air France interrumpió la ruta París-La Habana del 29 de marzo al 15 de junio, realizando escalas técnicas en Bahamas para repostar.

De igual forma, Turkish Airlines realizó su último vuelo a La Habana el 29 de marzo, sin operaciones en abril ni mayo.

Y más reciente, Iberia suspendió sus vuelos Madrid-Cuba a partir de junio, con previsión de retomar en noviembre.

Como los envíos postales internacionales dependen de los vuelos comerciales para llegar a su destino, la parálisis aérea cubana arrastra consigo los servicios de correo desde el exterior.

El turismo también acusa el golpe: Cuba recibió 184,833 visitantes en enero de 2026, el peor registro en 13 años, con más de 112,000 turistas menos en los primeros meses del año respecto a 2025.

Las proyecciones apuntan a una contracción adicional del PIB cubano del 7,2% en 2026, en un país cuya economía ya acumulaba una caída del 23% desde 2019.

Serpost lamentó los inconvenientes causados a sus clientes y reafirmó su compromiso de mantener informados a sus clientes sobre cualquier novedad relacionada.