Correos de Cuba justifica retrasos en entrega de paquetes por escasez de combustible

Entrega de paquetes a través de Correos de Cuba (Imagen de referencia)

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Correos de Cuba admitió públicamente que el déficit de combustible está paralizando la distribución de paquetería internacional hacia las provincias, dejando a miles de familias cubanas sin recibir envíos que llevan semanas o meses detenidos en La Habana.

La confesión quedó registrada en el portal oficial de Atención a la Población de la entidad, donde decenas de usuarios han reclamado en los últimos días por envíos procedentes de España, Italia, Suecia y México que no avanzan hacia sus destinos finales.

Uno de los casos más ilustrativos es el de un usuario identificado como Diosmany, quien el lunes reportó que un paquete enviado desde Suecia lleva casi dos meses retenido en La Habana sin llegar a Villa Clara.

La respuesta del Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC) fue directa: «Estamos presentando atrasos en los procesos de transportación y traslado por la situación existente con el combustible».

La misma justificación se repite en otras consultas. Ante una usuaria que preguntó por un envío desde Italia salido el 14 de mayo con entrega programada para el 27 de ese mes, la empresa respondió que el paquete «aún no ha entrado a Correos para ser procesado» por «demora en el traslado hasta la empresa de Mensajería de la paquetería por el déficit de combustible».

Entre los casos más urgentes figura el de Yolaida Carinano, quien denunció que dos paquetes con medicamentos para su madre con cardiopatía permanecen desde mayo en el centro de cambio internacional sin salir hacia Holguín.

Correos no autorizó el retiro directo en La Habana y la remitió a un número telefónico para evaluar su situación de forma individual.

Yanetsy Ramos Borges, de Baracoa, en Guantánamo, lleva desde abril sin recibir sus paquetes.

La respuesta oficial fue escueta: «La demora y el atraso en los procesos y entrega de los envíos está dado por el déficit de combustible existente, le ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas».

El patrón es consistente: algunos envíos aparecen clasificados en el sistema pero no salen hacia las provincias; otros ni siquiera han sido incorporados al procesamiento porque el transporte desde la Empresa de Mensajería está paralizado.

El cuello de botella no está en la llegada de los paquetes al país, sino en el tramo terrestre que los distribuye desde La Habana hacia el resto de la isla.

Este problema tiene antecedentes directos. En junio de 2025, más de 4,000 envíos permanecían acumulados en La Habana sin poder llegar a Sancti Spíritus por falta de combustible, generando tres millones de pesos en pérdidas para la entidad.

En julio de ese mismo año, Correos admitió que el tiempo promedio de entrega superaba los 60 días.

La situación en 2026 es considerablemente más grave. Cuba agotó todas sus reservas de diésel y fueloil, según declaró el ministro de Energía el 14 de mayo: «No tenemos absolutamente nada».

El colapso se desencadenó por la interrupción del suministro venezolano, las sanciones de la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Donald Trump en enero de 2026 y un incendio en una planta de procesamiento en La Habana en febrero de ese año.

El transporte interprovincial está prácticamente paralizado: los trenes entre La Habana y el oriente circulan cada 16 días y los autobuses estatales operan con una o tres salidas semanales. En ese contexto, los retrasos de Correos son una consecuencia directa de un colapso logístico que afecta todos los servicios públicos del país.

Para miles de familias cubanas, la espera se traduce en artículos de primera necesidad, alimentos y medicamentos que no llegan, mientras el portal de Correos acumula ya 81,724 respuestas de usuarios que reclaman sin obtener soluciones concretas.