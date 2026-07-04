Apagones y equipos de bombeo rotos dejan sin agua a dos de cada tres habitantes de Artemisa

La escasez de agua alimenta el negocio ilegal de las pipas en Artemisa

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Más de 225,000 personas en la provincia de Artemisa, equivalentes a 65 % de su población, no reciben agua de forma regular debido a los prolongados apagones y al deterioro del equipamiento de bombeo,reconoció este viernes la Empresa provincial de Acueducto y Alcantarillado en un reporte que expone la magnitud de la crisis hídrica en ese territorio.

De ese total, unos 200,000 habitantes padecen el desabastecimiento directamente por la falta de electricidad para operar los sistemas de bombeo, mientras que otros 25,000 lo sufren por equipos averiados, precisó un reportaje publicado por el periódico provincial El artemiseño.

Jorge Cobas Vidal, director de la Empresa provincial de Acueducto y Alcantarillado, señaló que los municipios más golpeados son San Cristóbal, Candelaria, Artemisa, Bahía Honda y Guanajay, donde los motores de bombeo permanecen apagados entre 20 y 22 horas diarias por ausencia de corriente eléctrica.

San Cristóbal concentra la situación más grave con el circuito eléctrico 341 que ha superado las 24 horas consecutivas sin energía, y las apenas dos horas de suministro que recibe no bastan para abastecer a comunidades como Fierro, López Peña, Santa Cruz, el Lácteo, Florencio Morejón, Mango Jobo y Campo de Tiro.

En la propia cabecera provincial, el panorama no es mejor. "El pozo de Waterloo se mantiene a veces apagado 24 horas, esto provoca que el circuito hidráulico número 3, donde reside una alta cifra de población en la zona alta, comprendida entre las calles 22 y 40, sobre todo cerca del policlínico Tomás Romay, demora mucho en llegar el agua, que se queda en las zonas bajas durante las dos horas de bombeo tras un largo apagón. Se necesita bombear al menos 12 horas seguidas para que el agua llegue a la parte más afectada", explicó Cobas Vidal.

En Guanajay, el barrio de La Loma exige un bombeo sostenido desde la fuente de abasto, mientras que la fuente de Beliert supera con frecuencia las 16 horas de apagado.

En Bahía Honda y Punta de Piedra, el sistema de rebombeo tampoco logra cumplir su función. "Con dos o tres horas de electricidad no da tiempo para abastecer", admitió el directivo.

Las Terrazas, en Candelaria, depende del circuito 1570, descrito por las propias autoridades como el más complejo de toda la provincia.

De las 42 bombas sumergibles con que cuenta Artemisa, tres están fuera de servicio y aguardan reparación en talleres de San José de las Lajas, en Mayabeque, donde se priorizan los territorios con mayor número de averías.

No obstante, según el medio estatal, "Artemisa no está entre los territorios de mayor cantidad de roturas".

El abasto mediante pipas, estatales o privadas, también enfrenta obstáculos por la escasez de combustible. Cobas alertó además sobre ilegalidades detectadas en la venta de agua y el lucro con el combustible destinado al traslado del líquido, aunque reconoció que la mayoría de las quejas no se convierten en denuncias formales.

La crisis de Artemisa se inscribe en un colapso hídrico que abarca toda la isla. En Santiago de Cuba, zonas como Altamira y El Cristo acumulan entre 39 y 48 días sin servicio de agua por fallas eléctricas en estaciones de rebombeo.

En Guantánamo, los ciclos de distribución se han extendido hasta 25 días, con unas 60,000 personas dependiendo de un solo sistema de bombeo.

En Camagüey, las autoridades pidieron recientemente hervir el agua ante la escasez de cloro gas, con entre 30 y 40 casos diarios de hepatitis A.

Datos oficiales de mayo confirmaron que casi tres millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable y millones padecen suministro intermitente.

El sistema hidráulico opera con apenas 37 % del combustible necesario, y 87 % de los acueductos del país depende del Sistema Eléctrico Nacional para funcionar, lo que convierte cada apagón en un corte de agua simultáneo para cientos de miles de personas.