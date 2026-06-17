Camagüey pide a la población hervir el agua ante crisis con los productos para su potabilización

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Las autoridades de Camagüey reconocieron este miércoles una grave escasez nacional de cloro gas y sulfato de alúmina —los químicos esenciales para tratar el agua en las plantas potabilizadoras— y pidieron a la población que hierva el agua en sus hogares como medida de emergencia, según un comunicado difundido por Radio Camagüey.

Daniel Fuentes Milanés, director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Camagüey, señaló que el déficit eléctrico agrava aún más la situación y que resulta necesario recurrir a métodos alternativos de tratamiento en cada vivienda.

Lo irónico de la petición es que la población a duras penas logra métodos de cocción pues los apagones de más de 20 horas y la ausencia de gas licuado de petróleo ha obligado a las personas a acudir al carbón, cada día más caro en el mercado informal.

«En consecuencia los trabajadores farmacéuticos incrementarán la producción de hipoclorito de sodio al 1%, que va a permitir que la población tenga mayor acceso a este producto para clorar de forma manual. Muchas viviendas en la provincia tienen algunos dispositivos alternativos, como los filtros criollos o los que se venden en la red de Comercio, que facilitan también mejorar la calidad del agua», declaró el funcionario.

En los municipios de Nuevitas y Guáimaro, y en la Planta Potabilizadora Las Flores, las autoridades indicaron además la necesidad de decantar el agua, dado que los embalses de esas zonas presentan mayor turbidez.

Damarys Guillén Luis, directora técnica de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Camagüey, precisó las instrucciones para el uso del hipoclorito: «Se trata de un producto extemporáneo, cuya duración luego de elaborado en nuestras unidades es de treinta días, por eso no se recomienda almacenar. Se debe utilizar tres gotas por cada litro de agua para clorarla y esperar al menos diez minutos después de añadir el producto para comenzar a consumirla».

La funcionaria advirtió que la empresa enfrenta escasez de envases, por lo que la población puede llevar sus propios recipientes a las farmacias habilitadas para la venta a granel en la ciudad: las de la Avenida de La Libertad, el Hospital Pediátrico, Álvarez Fuente, la esquina de las calles Martí y San Pablo, La Borla y Plaza de Méndez.

«En estos momentos se dispensan dos frascos de treinta mililitros y en dependencia de la cobertura que podamos tener de hipoclorito podría llegarse hasta cuatro frascos por persona», acotó Guillén Luis.

La recomendación de hervir el agua choca de frente con la crisis energética que vive la Isla.

Este miércoles, la disponibilidad eléctrica nacional era de apenas 970 MW frente a una demanda de 2,525 MW, con una proyección de déficit de 2,000 MW en el horario pico nocturno, lo que se traduce en apagones de hasta 20 y 25 horas diarias en varias provincias.

El trasfondo sanitario hace aún más urgente la situación. En abril de 2026, Camagüey registraba entre 30 y 40 casos positivos diarios de hepatitis A, una enfermedad que se transmite por agua o alimentos contaminados, aunque las autoridades se negaron a reconocerlo formalmente como brote.

La crisis hídrica tiene dimensiones nacionales: cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable y casi 10 millones enfrentan suministro intermitente, mientras el sistema hidráulico opera con apenas el 37% del combustible necesario para el bombeo.

El 7 de junio, la periodista del canal estatal Canal Caribe Gisela García Rivero reconoció que «actualmente todas las provincias del país han reportado casos de hepatitis A», con los mayores brotes concentrados en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Camagüey.