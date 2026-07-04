Sesionará en EE.UU. «La costa y la cruz», coloquio sobre arte y literatura de la comunidad cristiana exiliada de Cuba

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El Museo de la Biblia de Washington D.C. acogerá el 21 de agosto próximo el coloquio «La costa y la cruz» (Coastline and the Cross), un encuentro gratuito —presencial y virtual— dedicado al arte y la literatura de la comunidad cristiana cubana en el exilio, organizado por el periodista y escritor Yoe Suárez en el marco de los 250 años de independencia de Estados Unidos.

El evento, anunciado por Suárez en sus redes sociales, reunirá a cinco escritores y artistas cubanos exiliados que explorarán, desde su experiencia directa, el impacto social de la libertad limitada en la isla, con especial énfasis en la libertad religiosa. El programa se extenderá de 1:00 p.m. a 5:45 p.m. EDT en la Sala de Conferencias de la Iniciativa de Becarios, Planta 5R del museo.

Captura de FB/Yoe Suárez

«Estoy honrado de organizar junto al Museo de la Biblia en Washington DC, en los 250 años de Estados Unidos, este evento de autores cubanos exiliados», escribió Suárez al anunciar el encuentro. «Hablaremos de esa herida llamada Cuba, de los retos y la valentía que viven quienes se atreven a expresarse, asociarse, creer y crear bajo la tiranía socialista», detalló.

Los cinco ponentes son: Yaiset Matos, Oscander Rodríguez Frómeta, Yoaxis Marcheco, Mauricio Vega y el propio Suárez, cada uno con una trayectoria marcada por la resistencia y la represión dentro de Cuba.

Suárez (La Habana, 1990), periodista y cineasta documental, presentará una conferencia basada en su investigación de ocho años plasmada en Hoz y Cruz, de 828 páginas, ganador del Premio de Literatura de No Ficción Manuel Márquez Sterling 2025 y publicado en junio de 2026. Suárez fue interrogado y hostigado en múltiples ocasiones por la Seguridad del Estado y se exilió en 2022.

Su investigación sostiene que la comunidad evangélica cubana «se convirtió en la fuerza más importante de la sociedad civil contra las políticas de Castro entre 2018 y 2022», reuniendo aproximadamente 180,000 firmas contra la nueva Constitución del régimen, una de las mayores iniciativas independientes en la isla en seis décadas.

Yoaxis Marcheco (Mayarí, 1973), periodista y cofundadora del Instituto Patmos para la defensa de la libertad religiosa, abordará la supervivencia en las artes visuales cubanas. Su conferencia parte de la célebre frase de Fidel Castro: «Dentro de la revolución, todo, contra la revolución, nada», para examinar cómo el régimen intentó controlar o aplastar toda forma de creatividad y fe independiente. Marcheco denunció en marzo de 2026 la detención de un adolescente de 16 años, hijo de un pastor evangélico, acusado de sabotaje tras protestas en Morón, Ciego de Ávila.

Oscander Rodríguez Frómeta (Maisí, Guantánamo, 1978), ex corresponsal de CBN en Cuba entre 2011 y 2018, expondrá cómo los periodistas evangélicos construyeron redes de comunicación —desde grabaciones en DVD hasta plataformas digitales— para documentar realidades que los medios oficiales silencian, ofreciendo «una ventana hacia afuera para una sociedad mantenida durante mucho tiempo aislada».

Yaiset Matos, periodista graduada de la Universidad de La Habana, relatará en torno a la campaña evangelística «Poder para Transformar» de 2017 en La Habana, que fue objeto de vigilancia e interrupciones por la Seguridad del Estado. Su conferencia examina cómo el Decreto 349 y el Decreto-Ley 370 condicionan la vida religiosa y creativa en la isla.

Mauricio Vega (La Habana, 1986), por su parte, fundador de la publicación independiente Supervivo y del festival de arte Festivo en Cuba, cerrará el programa con una reflexión sobre los jóvenes influencers evangélicos que utilizan plataformas digitales para abordar cuestiones sociales y políticas pese a los riesgos.

El poder dictatorial cubano ha seguido durante décadas un patrón de vigilancia y represión contra comunidades religiosas no alineadas con sus directrices. Esto ha sido sistemáticamente denunciado por creyentes de Cuba y de otros países.

El coloquio es gratuito pero requiere registro previo. Los interesados pueden consultar el programa y registrarse en el sitio web del Museo de la Biblia, donde también está disponible la opción de asistencia virtual.