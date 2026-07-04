Fotógrafo y emprendedor cubano: «Ningún pueblo merece tener que reinventarse cada 24 horas»

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El fotógrafo y emprendedor cubano Mikely Arencibia Pantoja publicó esta semana una reflexión en Facebook que constituye una descripción descarnada de lo que significa sobrevivir un día más en Cuba, acompañada de una advertencia que sintetiza el malestar de toda una generación.

Bajo el título «Sobrevivir 24 horas en Cuba», Arencibia, residente en Pinar del Río, abre con una constatación que muchos reconocen como propia: «Hay algo que muy pocos pueblos en el mundo han aprendido a hacer como el cubano: sobrevivir 24 horas más. Porque aquí muchas veces la meta no es progresar, la meta es llegar a mañana».

Captura de FB/Mikely Arencibia Pantoja

El autor describe al cubano como un «administrador profesional de la escasez», alguien que hace malabares con un salario que no alcanza y que, además, «tampoco se puede extraer de una sola vez de la tarjeta magnética, porque los bancos existen pero no tienen dinero».

La imagen que acompaña la publicación lo ilustra sin palabras: una olla de aluminio ennegrecida por el hollín, cocinando sobre leña viva con soporte de varillas de construcción improvisadas, ante una pared de cemento con grietas. No es una escena del pasado: es la cocina de millones de cubanos en 2026, cuando los apagones alcanzan entre 20 y 40 horas diarias en varias provincias.

Arencibia enumera con precisión las estrategias de supervivencia que el cubano ha normalizado: convertir una comida para tres en una para cinco, reparar un ventilador diez veces antes de reemplazarlo, alargar la vida de unos zapatos durante años, guardar un pomo vacío o un pedacito de cable porque, como él escribe, «tirar algo puede ser un lujo».

El texto retrata también la primera pregunta que muchos cubanos se hacen al despertar: no «¿qué voy a lograr hoy?», sino «¿cómo consigo el pan?, ¿cómo y con qué cocino?, ¿cómo llego al trabajo?, ¿cómo ayudo a mi familia?». Esa inversión de prioridades —de la aspiración a la mera subsistencia— es el núcleo de su reflexión.

Pero Arencibia no se queda en la admiración. Su advertencia es directa: «Mucho cuidado porque no podemos confundir la capacidad de sobrevivir con calidad de vida. Una cosa es admirar la creatividad de la gente y otra muy distinta es acostumbrarnos a que vivir sea una lucha permanente».

El contexto que rodea esas palabras es contundente. El PIB cubano acumula una caída del 26% desde 2020, con una contracción proyectada de 6,5% adicional en este año. El salario medio estatal ronda los 6.830 pesos mensuales —unos 15 dólares—, mientras el costo de vida básico per cápita supera los 50.000 pesos al mes. Una cebolla puede costar 900 pesos, casi un tercio del salario mínimo de muchos trabajadores estatales.

El sistema bancario agrava el cuadro: el Banco Metropolitano redujo el límite de retiro a 3.000 pesos, y la agencia EFE reportó en abril filas de entre cuatro y seis horas en bancos habaneros para acceder al propio dinero. La crisis bancaria que el gobierno prometió resolver sigue sin solución a la vista.

En ese terrible panorama, Arencibia dejó como conclusión de su análisis: «Nuestra verdadera meta debería ser vivir, hacer planes y construir un futuro con tiempo para enfocarnos, disfrutar, socializar, crecer».