La Cuba bancarizada que prometió el gobierno naufraga mientras el efectivo alimenta el mercado informal

El fracaso de la bancarización alimenta el mercado informal y deja al trabajador con las manos vacías

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Tres años después de que el gobierno lanzó su política de bancarización obligatoria, en agosto de 2023, el periódico oficial Venceremos de Guantánamo admitió este viernes que la crisis del efectivo "ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social", al tiempo que insistió en el fracaso de una medida que prometía modernizar la economía cubana.

La paradoja que describe el medio oficialista es brutal, y es que ciento de miles de cubanos reciben su salario puntualmente en tarjetas pero no pueden convertirlo en capacidad real de compra, porque los comercios rechazan las transferencias, los cajeros están vacíos y el dinero físico circula principalmente en circuitos informales.

"Más preocupante aún es que el problema ya no parece limitarse a la disponibilidad de dinero físico. También refleja una crisis de confianza. El consumidor duda de que podrá utilizar sus medios de pago; el comerciante busca mecanismos alternativos para garantizar liquidez, y la población percibe que las soluciones continúan sin llegar a la velocidad que exige la realidad", subrayó el medio.

El caso del periodista jubilado Arturo Chang, de 74 años, es la más reciente muestra del colapso. En días recientes Chang intentó pagar 10 panes en el negocio privado 24.7 de Santa Clara con 100 billetes de cinco pesos, dinero que el propio banco estatal le había entregado como pensión.

La empleada lo rechazó con una respuesta que resume la arbitrariedad del sistema: "Esto es privado y el dueño puede tomar esa decisión".

Chang cobra una pensión máxima de 3,653 pesos cubanos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares.

"Sin carbón porque había que ir a buscarlo, con un apagón de casi 24 horas, los equipos de frío vacíos, esos panes y una lata de spam, eran la esperanza para el almuerzo", escribió en el periódico Trabajadores.

El mismo jueves, el Banco de Crédito y Comercio (Bancec) de Ciego de Ávila emitió un comunicado exigiendo a mipymes y cuentapropistas el cese inmediato del rechazo de billetes de cinco, 10 y 20 pesos, calificándolo de "flagrante violación de los derechos de los ciudadanos".

La respuesta ciudadana fue inmediata: "Si es una ley, no hace falta ningún llamado de conciencia. Lo que corresponde es aplicarla sin mano blanda".

Los números confirman el fracaso estructural. De acuerdo con un sodeo en mayo, menos de 10 % de las mipymes y trabajadores privados en Sancti Spíritus aceptaba transferencias como método de pago habitual.

En Pinar del Río, solo entre 10 % y 12% de unas 700,000 operaciones mensuales se realizaban por vías digitales. A escala nacional, apenas el 3,77% de las transacciones son digitales, pese a más de 26,500 deficiencias detectadas, 15,240 multas y 269 cierres de establecimientos.

En junio, el ciudadano Freddy De León López tardó tres días en retirar apenas 40 % de su salario debido a cajeros sin efectivo y caídas del sistema. Cuando finalmente lo logró, un negocio privado rechazó su pago electrónico.

Más de 50 % de los cajeros automáticos de La Habana ya no funcionaban en mayo, y el Banco Metropolitano habría reducido el límite de retiro a 3,000 pesos por operación, por debajo del propio límite legal de 5,000 pesos fijado en 2023.

La extracción de efectivo "al por ciento", con comisiones de entre 35 % y 50 %, se ha normalizado como única vía de liquidez. En Santiago de Cuba, la policía detuvo en mayo a individuos que cobraban esas comisiones por convertir transferencias en efectivo.

Los más vulnerables cargan con el mayor peso. Más de 1,7 millones de jubilados cobran pensiones de menos de 10 dólares mensuales, carecen en su mayoría de teléfonos inteligentes y hacen colas desde las cinco de la mañana frente a sucursales bancarias.

"Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos", escribió Chang.

El régimen aprobó el 19 de junio un paquete de 176 medidas que incluye, por primera vez desde 1959, la autorización de banca privada y la eliminación de límites en extracciones.

Pero estas reformas llegan cuando el sistema bancario ya opera en colapso, y el propio director de políticas macroeconómicas del Banco Central lo admitió en mayo: "Si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar".