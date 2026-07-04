Argentina derrota a 3-2 a Cabo Verde y avanza a octavos del Mundial 2026

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Argentina superó a Cabo Verde con marcador de 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que se extendió hasta la prórroga y que la Albiceleste resolvió gracias a un autogol.
Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29 con un remate limpio para poner el 1-0 parcial.
Cabo Verde igualó en el minuto 59 a través de D. Duarte, obligando a Argentina a reaccionar.
El técnico argentino movió el banquillo en los minutos 63 y 64: salieron Lautaro Martínez y Thiago Almada, y entraron Julián Álvarez y Nico González.
Fue precisamente Lautaro Martínez, ya fuera del terreno de juego, quien aparece en el acta como autor del 2-1 en el minuto 92, en el tiempo añadido del segundo tiempo.
La ilusión de Cabo Verde se mantuvo viva: en el minuto 103 de la prórroga, S. Lopes Cabral empató de nuevo para poner el 2-2 y mantener en vilo al estadio.
La respuesta definitiva llegó en el minuto 111, pero de la forma más inesperada: un autogol de D. Borges selló el 3-2 final a favor de la Albiceleste.
El partido concluyó con tarjeta amarilla para Gonzalo Montiel en el minuto 115, la segunda del encuentro tras la que recibió K. Lenini (Cabo Verde) en el minuto 68.
En cuanto a las estadísticas, Argentina dominó con claridad: 64% de posesión frente al 36% de los isleños, 22 tiros (10 a puerta) contra 13 (cinco a puerta), y ocho córners por siete.
Cabo Verde llegó al partido como la gran revelación del torneo: la selección isleña completó la fase de grupos invicta con tres empates ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), convirtiéndose en el primer debutante histórico en no perder ningún partido de la fase de grupos en un Mundial.
Argentina, en cambio, llegó como líder absoluta del Grupo J con nueve puntos y pleno de victorias (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria, 3-1 a Jordania) y una diferencia de goles de +7.
Con el triunfo, la Albiceleste avanza a los octavos de final, donde se medirá a Egipto, que eliminó a Australia en penales, mientras que Cabo Verde queda eliminada del torneo en su primera participación mundialista histórica.
Preguntas frecuentes sobre el avance de Argentina en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Argentina avanzar a los octavos de final del Mundial 2026?
Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Cabo Verde 3-2 en un emocionante partido que se decidió en la prórroga gracias a un autogol de D. Borges. Con este resultado, la Albiceleste se destacó como líder del Grupo J, ganando todos sus partidos, lo que le permitió enfrentar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y asegurar su pase a la siguiente ronda.
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¿Quiénes anotaron los goles en el partido entre Argentina y Cabo Verde?
En el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, Lionel Messi abrió el marcador para Argentina en el minuto 29, seguido por un gol de Lautaro Martínez en el minuto 92. Cabo Verde empató dos veces, primero con un gol de D. Duarte en el minuto 59 y luego con S. Lopes Cabral en el minuto 103. El gol definitivo que dio la victoria a Argentina fue un autogol de D. Borges en el minuto 111.
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¿Cuál fue el rendimiento de Cabo Verde en su primera participación en el Mundial?
Cabo Verde fue la gran revelación del Mundial 2026, avanzando a los dieciseisavos de final tras completar la fase de grupos invicta. Aunque fueron eliminados por Argentina, su desempeño fue notable, incluyendo empates ante selecciones fuertes como España y Uruguay. Este logro es histórico para Cabo Verde, siendo su primera participación en un Mundial.
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¿Cuál será el próximo rival de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026?
Argentina se enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, tras haber eliminado a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Egipto avanzó a esta fase tras eliminar a Australia en penales. Este encuentro será crucial para ambas selecciones en su camino hacia el título mundial.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.