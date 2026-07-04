Argentina derrota a 3-2 a Cabo Verde y avanza a octavos del Mundial 2026

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Argentina superó a Cabo Verde con marcador de 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que se extendió hasta la prórroga y que la Albiceleste resolvió gracias a un autogol.

Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29 con un remate limpio para poner el 1-0 parcial.

Cabo Verde igualó en el minuto 59 a través de D. Duarte, obligando a Argentina a reaccionar.

El técnico argentino movió el banquillo en los minutos 63 y 64: salieron Lautaro Martínez y Thiago Almada, y entraron Julián Álvarez y Nico González.

Fue precisamente Lautaro Martínez, ya fuera del terreno de juego, quien aparece en el acta como autor del 2-1 en el minuto 92, en el tiempo añadido del segundo tiempo.

La ilusión de Cabo Verde se mantuvo viva: en el minuto 103 de la prórroga, S. Lopes Cabral empató de nuevo para poner el 2-2 y mantener en vilo al estadio.

La respuesta definitiva llegó en el minuto 111, pero de la forma más inesperada: un autogol de D. Borges selló el 3-2 final a favor de la Albiceleste.

El partido concluyó con tarjeta amarilla para Gonzalo Montiel en el minuto 115, la segunda del encuentro tras la que recibió K. Lenini (Cabo Verde) en el minuto 68.

En cuanto a las estadísticas, Argentina dominó con claridad: 64% de posesión frente al 36% de los isleños, 22 tiros (10 a puerta) contra 13 (cinco a puerta), y ocho córners por siete.

Cabo Verde llegó al partido como la gran revelación del torneo: la selección isleña completó la fase de grupos invicta con tres empates ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), convirtiéndose en el primer debutante histórico en no perder ningún partido de la fase de grupos en un Mundial.

Argentina, en cambio, llegó como líder absoluta del Grupo J con nueve puntos y pleno de victorias (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria, 3-1 a Jordania) y una diferencia de goles de +7.

Con el triunfo, la Albiceleste avanza a los octavos de final, donde se medirá a Egipto, que eliminó a Australia en penales, mientras que Cabo Verde queda eliminada del torneo en su primera participación mundialista histórica.