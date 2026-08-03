La emoción de esta cubana cuando le llegó la residencia permanente en EE.UU.: «Ya se acabó el sufrimiento»

Una cubana identificada en TikTok como @cabrera.722 compartió este sábado su alegría al recibir la residencia permanente en Estados Unidos, en un video que acumula más de 11,200 reproducciones y ha generado cientos de comentarios de compatriotas que atraviesan el mismo proceso migratorio.

En el clip de poco más de un minuto, la mujer aparece visiblemente emocionada mientras sostiene su documento. «Hoy mismo me la probaron. ¡Qué lindo se ve esto!», exclama al inicio, sin poder ocultar la sorpresa y el alivio.

«Ya se acabó el sufrimiento. A dormir feliz, a dormir tranquila», dice en uno de los momentos más emotivos del video, que resume en pocas palabras lo que representa para miles de cubanos en el exilio alcanzar ese estatus legal.

Antes de terminar, la mujer dedicó unas palabras a quienes aún esperan su resolución: «Espero que los que lo estén esperando les llegue igual, que así va a ser».

El video se suma a una tendencia viral sostenida dentro de la comunidad cubana en EE.UU., donde inmigrantes comparten en redes sociales el instante en que reciben su tarjeta de residencia permanente, conocida popularmente como green card.

Solo días antes, una cubana en Phoenix obtuvo su residencia mediante ajuste cubano en una audiencia de corte, tras haber entrado a EE.UU. en 2023 con un documento I-220A.

También el 31 de julio, un cubano con I-220A recibió su residencia tras siete años de espera, en un video que superó las 84,300 reproducciones.

La incertidumbre sobre si el I-220A califica como «admisión o parole» a efectos de esa norma es el núcleo del debate legal este año. Varios jueces en distintos estados han concedido la residencia a cubanos con ese estatus, aunque el gobierno federal ha apelado esas decisiones.

El panorama no es igual para todos: un cubano con I-220A recibió una orden de deportación tras acudir a una cita migratoria el 29 de julio, y otro decidió regresar a Cuba al no obtener una resolución favorable.

Para quienes sí logran cruzar ese umbral legal, el momento de recibir la residencia se convierte en una celebración que trasciende lo personal y resuena con fuerza en toda la diáspora cubana.