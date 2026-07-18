Administración Trump planea exigir fianza de 100.000 dólares para solicitar la green card

Grenn card Foto © CiberCuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos evalúa imponer una fianza de 100,000 dólares a ciertos solicitantes de tarjeta de residencia permanente que tramiten su caso en consulados estadounidenses fuera del país.

The Wall Street Journal informó que la medida apuntaría específicamente a quienes serían considerados posibles «cargas públicas», es decir, solicitantes que podrían depender de asistencia gubernamental tras obtener la residencia.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó el viernes que la agencia estudia exigir una fianza de «seis cifras» a ese perfil de solicitantes.

«La administración Trump está restaurando la expectativa básica de que los inmigrantes a Estados Unidos deben contribuir a nuestra sociedad más de lo que reciben de ella», declaró Pigott.

Según los detalles que han trascendido, la fianza sería reembolsable, pero únicamente después de que el inmigrante se naturalice como ciudadano estadounidense, un proceso que toma al menos cinco años tras obtener la green card.

Si el beneficiario recurre a programas de asistencia pública o incumple otras condiciones, los fondos podrían ser confiscados.

Los familiares que ya residan en Estados Unidos podrían asumir el pago en nombre del solicitante, y el monto final podría variar según las circunstancias individuales de cada caso.

Los funcionarios planean probar el esquema primero en un grupo reducido de países antes de decidir si lo amplían.

La propuesta se suma a otra política que ya está en marcha: un memorando de USCIS del 22 de mayo de 2026 que establece que la vía predeterminada para obtener la green card es el trámite consular en el extranjero, no el ajuste de estatus dentro del país.

Esto significa que miles de personas con visas temporales que antes podían regularizar su situación sin salir de Estados Unidos ahora deberían hacerlo desde el exterior y, bajo la nueva propuesta, potencialmente pagar 100,000 dólares para lograrlo.

El antecedente más directo de esta iniciativa es un programa piloto lanzado en agosto de 2025, cuando el Departamento de Estado comenzó a exigir fianzas de hasta 15,000 dólares a visitantes de 50 países —incluyendo Cuba y Venezuela desde el 21 de enero de 2026— con un 97% de cumplimiento en los plazos de las visas.

Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el viernes la nueva regla de «carga pública», que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y permitirá a los oficiales de USCIS considerar el uso de Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de vivienda como factores negativos para negar la residencia permanente.

Abogados de inmigración rechazan con dureza la propuesta de fianza. Sharvari Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, advirtió que el plan convierte el sistema migratorio en uno de «pago para participar».

«Estamos haciendo que nuestro sistema sea de pago para jugar: solo los ricos pueden venir de visita, reunirse con su familia o buscar una vida mejor», declaró Dalal-Dheini al Wall Street Journal.

La propuesta aún no es una política oficial aprobada, pero la rapidez con que la administración Trump ha implementado otros cambios migratorios la convierte en un riesgo inminente.

Un precedente que podría complicar su aplicación es la anulación judicial de la tarifa de 100,000 dólares para visas H-1B: un juez federal la declaró nula en junio de 2026 por considerar que el ejecutivo excedió su autoridad.