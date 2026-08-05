Formulario I-360: El trámite poco conocido que puede abrir el camino a la residencia permanente para algunos casos en EE.UU.

No todos los caminos hacia la residencia permanente en Estados Unidos pasan por las visas más conocidas. Entre la larga lista de trámites migratorios existe un formulario poco mencionado que puede ser clave para ciertos migrantes, incluidos algunos cubanos.

Se trata del Formulario I-360, una petición reservada para casos específicos que puede iniciar el proceso hacia la green card y la autorización de empleo.

El Formulario I-360 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) abre la puerta a la residencia permanente y al permiso de trabajo sin necesidad de una visa estampada en el pasaporte, pero únicamente para categorías migratorias muy específicas.

Este trámite -cuyo nombre oficial es Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant-— es el primer paso obligatorio de un proceso más amplio.

Lo esencial: el I-360 por sí solo no otorga residencia ni autorización de empleo.

Como aclara USCIS, es el trámite obligatorio para iniciar ese camino, pero requiere pasos adicionales.

Una vez aprobado, el solicitante debe presentar el Formulario I-485 para ajustar su estatus y el Formulario I-765 para obtener el permiso de trabajo.

¿Quiénes pueden solicitar el Formulario I-360?

Solo pueden presentarlo personas que encajen en categorías específicas definidas por la agencia migratoria. Las principales son:

- Amerasiáticos nacidos entre el 31 de diciembre de 1950 y el 23 de octubre de 1982.

- Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses, con un plazo de dos años desde el fallecimiento del cónyuge.

- Autopeticionantes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA): cónyuges, hijos o padres víctimas de abuso por parte de un ciudadano o residente permanente.

- Trabajadores religiosos.

- Menores inmigrantes especiales (SIJ), que deben presentar la petición antes de cumplir 21 años.

- Miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

- Traductores o colaboradores afganos e iraquíes del gobierno estadounidense.

Una aclaración para los viudos: desde 2009, la ley eliminó el requisito de que el matrimonio hubiera durado al menos dos años para calificar. El plazo de dos años ahora se refiere al tiempo disponible para presentar la petición tras el fallecimiento.

Quienes contraigan nuevas nupcias antes de completar el proceso pierden la elegibilidad.

Protección especial para víctimas de violencia doméstica

La categoría VAWA es una de las más relevantes.

La ley federal permite que las víctimas de maltrato inicien el trámite de forma completamente independiente: según USCIS, la petición puede presentarse "sin el conocimiento ni el consentimiento del familiar abusivo".

Esta vía está disponible para cónyuges o excónyuges de ciudadanos o residentes permanentes abusivos, hijos de esos ciudadanos o residentes, y padres de un hijo ciudadano mayor de 21 años que sea el agresor.

Ventaja adicional: los beneficiarios de VAWA y los menores SIJ están excluidos de la nueva evaluación de carga pública que entra en vigor en septiembre de 2026, protegiéndolos de uno de los cambios migratorios más restrictivos del año.

Menores inmigrantes especiales: Plazos críticos

Para los menores clasificados como SIJ, los tiempos son determinantes. La petición debe presentarse antes del cumpleaños número 21, y el menor debe estar físicamente en EE.UU. y ser soltero.

Si existe riesgo de no llegar a tiempo, USCIS permite presentar el I-360 en persona en una oficina local dentro de las dos semanas anteriores al cumpleaños 21.

Para solicitar esa cita de urgencia hay que llamar al 800-375-5283.

Costos y pasos siguientes

La tarifa general para presentar el I-360 es de 515 dólares, pero es completamente gratuita para solicitantes VAWA, menores SIJ y amerasiáticos.

Las tarifas son definitivas y no reembolsables.

Una vez aprobado el I-360, el proceso continúa con la verificación de disponibilidad de visa en el Boletín de Visas del Departamento de Estado y la presentación del Formulario I-485 para ajustar el estatus, si la persona se encuentra dentro de EE.UU.

Para la comunidad cubana, el I-360 puede ser especialmente relevante en casos de violencia doméstica, menores en situación de vulnerabilidad o viudos de ciudadanos estadounidenses, aunque la vía principal de residencia sigue siendo la Ley de Ajuste Cubano.