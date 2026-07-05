Siete cubanos seleccionados al Juego de Estrellas de Grandes Ligas de 2026

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Un total de siete pelotero: Yordan Álvarez, Andy Pagés, Aroldis Chapman, Raisel Iglesias, Randy Arozarena, Yandy Díaz y Miguel Vargas representarán a Cuba en la 96ª edición del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, programado para el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, sede de los Philadelphia Phillies.

Las Grandes Ligas anunciaron el sábado los rosters definitivos del clásico de mitad de temporada, que incluyen a siete peloteros nacidos en Cuba, la segunda mayor participación de jugadores de la isla en la historia del evento.

Los siete cubanos seleccionados representan cinco franquicias de la Liga Americana y dos de la Liga Nacional.

Entre ellos hay tres debutantes en el clásico -Pagés, Iglesias y Vargas- y tres peloteros con al menos tres participaciones: Álvarez (cuatro), Chapman (nueve) y Arozarena (tres).

Álvarez y Pagés, los titulares cubanos

Álvarez abrirá como bateador designado de la Liga Americana en su cuarta participación en el clásico.

El pelotero de los Houston Astros atraviesa una temporada descomunal: en 89 juegos acumula 29 jonrones, 67 carreras impulsadas y un promedio de .324, liderando la Liga Americana en prácticamente todas las categorías ofensivas relevantes.

Es el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso y se perfila como aspirante a la Triple Corona.

La misma noche en que fue elegido para el clásico, conectó un jonrón de dos carreras para derrotar a los Rays 10-8.

Por la Liga Nacional, Pagés abrirá como jardinero de los Los Angeles Dodgers en su primera selección al All-Star.

El habanero batea .269 con 16 jonrones y 62 carreras impulsadas en 88 juegos, y se convierte en el sexto jardinero de los Dodgers en abrir el clásico antes de cumplir 26 años, uniéndose a figuras como Yasiel Puig (2014) y Cody Bellinger (2019), según dio a conocer Swing Completo.

Chapman e Iglesias, los relevistas de élite

Aroldis Chapman llega a su novena selección al Juego de Estrellas -la cifra más alta entre todos los cubanos activos- a sus 38 años, como miembro de los Boston Red Sox.

El holguinero registra efectividad de 2.10 y 17 salvamentos en la temporada, y acaba de establecer el récord histórico de más ponches por un relevista en MLB, con 1,364, superando una marca de Hoyt Wilhelm que había permanecido intacta por más de 50 años.

Raisel Iglesias, por su parte, debuta en el Juego de Estrellas tras 12 años en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves.

El camagüeyano había confesado a principios de la temporada que había perido la «fe de participar en un Juego de Estrellas», pero en 2026 presenta la mejor efectividad de su carrera: 1.53, con 17 salvamentos y una racha de 35 rescates consecutivos, la más larga activa en MLB.

Sus 270 salvamentos de por vida lo ubican cuarto entre todos los relevistas activos.

Los tres reservas cubanos de la Liga Americana

Arozarena participará en su tercer Juego de Estrellas como jardinero de los Seattle Mariners.

En 82 juegos batea .287 con nueve jonrones, 41 impulsadas y un wRC+ de 142, y se convierte en el jugador número 15 en la historia de los Mariners con múltiples selecciones al clásico.

Díaz, líder de bateo de la Liga Americana con promedio de .325, asiste a su segundo All-Star como bateador designado de los Tampa Bay Rays.

Además del promedio, ocupa posiciones de privilegio en porcentaje de embasado, hits y OPS dentro del circuito.

Vargas, hijo del legendario pelotero cubano Lázaro Vargas, debuta en el Juego de Estrellas como tercera base de los Chicago White Sox.

Tras un inicio difícil en Chicago, el exprospecto de los Dodgers disfruta en 2026 de la mejor temporada de su carrera: 20 jonrones, 56 impulsadas y un wRC+ de 136.

Una generación que marca historia

Si se incluye al cubanoamericano Sal Stewart, de los Cincinnati Reds, nacido en Miami, la cifra de jugadores de origen cubano asciende a ocho, igualando el récord histórico de 2023.

El Juego de Estrellas de 2026 confirma que la generación de peloteros cubanos que emigró a las Grandes Ligas en la última década sigue siendo una de las más influyentes del béisbol profesional mundial.

El récord absoluto data de 2023, cuando ocho cubanos estuvieron en el Juego de Estrellas.