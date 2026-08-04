César Prieto regresa a las Grandes Ligas con los Cardinals

El infielder cubano César Prieto recibió este martes su tercer llamado a las Grandes Ligas, cuando los St. Louis Cardinals lo incorporaron al róster activo para cubrir la vacante dejada por Lars Nootbaar.

Nootbaar fue canjeado el lunes a los Arizona Diamondbacks en la fecha límite de cambios de la MLB, en un movimiento que le reportó a San Luis al derecho Daniel Eagen —prospecto número cinco de Arizona—, al zurdo Sandro Santana y un jugador por nombrar, según confirmó el periodista Francys Romero.

Prieto, nacido en Cienfuegos el 10 de mayo de 1999, llega a este tercer llamado tras una temporada irregular entre las mayores y Triple-A Memphis.

Su debut en MLB se produjo el 29 de agosto de 2025, cuando se convirtió en el cubano número 33 en participar en una temporada regular de las Grandes Ligas.

Aquella primera etapa fue breve y discreta: apenas seis turnos al bate, un hit y cinco ponches para un promedio de .167, antes de ser enviado de regreso a las menores el 5 de septiembre.

El segundo llamado llegó el 4 de mayo de este año, respaldado por números explosivos en Triple-A: promedio de .311, seis jonrones y 14 impulsadas en 106 turnos al bate, con un OPS de .923.

Sin embargo, esa segunda oportunidad tampoco rindió frutos: 17 turnos al bate sin un solo hit en su regreso a la gran carpa.

Ahora, con este tercer llamado, Prieto tendrá una nueva oportunidad de demostrar que su producción en las menores puede trasladarse al nivel más alto del béisbol profesional.

El camino del cienfueguero hasta los Cardinals no fue sencillo. En mayo de 2021 abandonó la selección cubana en Miami durante el torneo preolímpico de béisbol, una decisión que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba repudió públicamente.

Firmó con los Orioles de Baltimore en enero de 2022 y llegó a la organización de San Luis el 1 de agosto de 2023, incluido en el canje que envió al lanzador Jack Flaherty a Baltimore.

En su carrera en ligas menores acumula promedio de .294, 44 jonrones, 253 impulsadas y 31 bases robadas.

El manager de los Cardinals, Oli Mármol, había expresado su confianza en el cubano en diciembre de 2025: «Tiene bastantes chances para 2026».