César Prieto regresa a las Grandes Ligas con los Cardinals

El infielder cubano César Prieto recibió este martes su tercer llamado a las Grandes Ligas, cuando los St. Louis Cardinals lo incorporaron al róster activo para cubrir la vacante dejada por Lars Nootbaar.
Nootbaar fue canjeado el lunes a los Arizona Diamondbacks en la fecha límite de cambios de la MLB, en un movimiento que le reportó a San Luis al derecho Daniel Eagen —prospecto número cinco de Arizona—, al zurdo Sandro Santana y un jugador por nombrar, según confirmó el periodista Francys Romero.
Prieto, nacido en Cienfuegos el 10 de mayo de 1999, llega a este tercer llamado tras una temporada irregular entre las mayores y Triple-A Memphis.
Su debut en MLB se produjo el 29 de agosto de 2025, cuando se convirtió en el cubano número 33 en participar en una temporada regular de las Grandes Ligas.
Aquella primera etapa fue breve y discreta: apenas seis turnos al bate, un hit y cinco ponches para un promedio de .167, antes de ser enviado de regreso a las menores el 5 de septiembre.
El segundo llamado llegó el 4 de mayo de este año, respaldado por números explosivos en Triple-A: promedio de .311, seis jonrones y 14 impulsadas en 106 turnos al bate, con un OPS de .923.
Sin embargo, esa segunda oportunidad tampoco rindió frutos: 17 turnos al bate sin un solo hit en su regreso a la gran carpa.
Ahora, con este tercer llamado, Prieto tendrá una nueva oportunidad de demostrar que su producción en las menores puede trasladarse al nivel más alto del béisbol profesional.
El camino del cienfueguero hasta los Cardinals no fue sencillo. En mayo de 2021 abandonó la selección cubana en Miami durante el torneo preolímpico de béisbol, una decisión que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba repudió públicamente.
Firmó con los Orioles de Baltimore en enero de 2022 y llegó a la organización de San Luis el 1 de agosto de 2023, incluido en el canje que envió al lanzador Jack Flaherty a Baltimore.
En su carrera en ligas menores acumula promedio de .294, 44 jonrones, 253 impulsadas y 31 bases robadas.
El manager de los Cardinals, Oli Mármol, había expresado su confianza en el cubano en diciembre de 2025: «Tiene bastantes chances para 2026».
Preguntas frecuentes sobre el regreso de César Prieto a las Grandes Ligas con los St. Louis Cardinals
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué César Prieto fue llamado nuevamente a las Grandes Ligas por los Cardinals?
César Prieto fue llamado nuevamente a las Grandes Ligas para cubrir la vacante dejada por Lars Nootbaar, quien fue canjeado a los Arizona Diamondbacks. Este es su tercer llamado a la MLB, respaldado por su rendimiento en Triple-A esta temporada.
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¿Cómo ha sido el desempeño de César Prieto en las ligas menores?
César Prieto ha tenido un desempeño destacado en las ligas menores con un promedio de bateo de .294, 44 jonrones y 253 impulsadas. En la temporada 2026, Prieto mostró un notable arranque en Triple-A, bateando para .311 con seis jonrones y 14 impulsadas en 106 turnos. Su rendimiento generó presión para que los Cardinals lo promovieran a las Grandes Ligas.
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¿Cuál ha sido la trayectoria de César Prieto en el béisbol profesional?
César Prieto comenzó su carrera profesional firmando con los Baltimore Orioles en 2022 tras abandonar la selección cubana en 2021. Fue traspasado a los St. Louis Cardinals en 2023. Desde entonces, ha trabajado para establecerse en las Grandes Ligas, con varias oportunidades en el equipo principal.
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¿Qué desafíos ha enfrentado César Prieto en su carrera en la MLB?
César Prieto ha enfrentado múltiples desafíos en su carrera en la MLB, incluidos períodos de rendimiento discreto en sus primeras oportunidades. Su debut en 2025 fue breve, con solo un hit en seis turnos, y su segunda oportunidad en 2026 no produjo hits en 17 turnos al bate. Estos desafíos lo han llevado a regresar a las menores para mejorar y buscar nuevas oportunidades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.