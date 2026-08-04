Cubano Jorge Soler es designado para asignación por los Angels

Los Angelinos de Los Ángeles retiraron este martes al jardinero y bateador designado cubano Jorge Soler de su roster de 40 jugadores al designarlo para asignación, una decisión que abre un período de incertidumbre sobre el futuro del veterano pelotero, según reportó el periodista Mike Deportes.

La organización californiana no logró concretar un canje de Soler antes del plazo límite del lunes, lo que la llevó a optar por la designación para asignación (DFA) como siguiente paso, de acuerdo con información de MLB Trade Rumors.

A partir de este movimiento, los Angels disponen de un plazo para resolver el futuro del pelotero cubano entre cuatro alternativas: canjearlo a otra franquicia, colocarlo en waivers para que otro equipo reclame su contrato, enviarlo a Ligas Menores si es elegible y acepta la asignación, o dejarlo en libertad.

Se espera que Moisés Ballesteros asuma el rol de bateador designado principal tras la salida de Soler del roster activo, según reportó Sporting News.

La temporada 2026 de Soler estuvo marcada por el bajo rendimiento y las lesiones. Al momento del DFA, el cubano registraba una línea ofensiva de .203/.291/.373 con 12 jonrones y una tasa de ponches del 32.7%, cifras muy por debajo de sus estándares históricos.

En junio, Soler fue colocado en la lista de lesionados por distensión abdominal del oblicuo izquierdo, con fecha retroactiva al cuatro de ese mes, y fue activado el 22 de junio para reincorporarse como bateador designado.

El DFA llega en el último año del contrato de Soler con Los Ángeles, que contempla un salario base de $13 millones para 2026, parte de un acuerdo total de tres años y $42 millones que el cubano había firmado originalmente con los Gigantes de San Francisco.

Soler llegó a los Angels el 31 de octubre de 2024 en un canje con los Bravos de Atlanta a cambio del lanzador Griffin Canning, y la organización asumió el contrato restante del pelotero.

El cubano es uno de los bateadores más poderosos de su generación en las Grandes Ligas. Su momento cumbre llegó en la Serie Mundial 2021, cuando fue nombrado MVP tras liderar a los Bravos al título con tres jonrones y promedio de .300 en seis juegos, convirtiéndose en el segundo cubano en ganar ese galardón tras Liván Hernández con los Marlins en 1997.

Este martes también se recuerda que en abril de 2026, Soler protagonizó un incidente con el lanzador dominicano Reynaldo López durante un juego entre los Bravos y los Angels, siendo expulsado del partido tras recibir un pelotazo luego de conectar un jonrón.

Con su futuro aún sin definir, Soler queda a la espera de que alguna franquicia se interese en sus servicios, en lo que podría ser un capítulo decisivo para la continuidad de su carrera en las Grandes Ligas.