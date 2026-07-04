Aroldis Chapman rompe récord histórico: es ahora el relevista con más ponches en MLB

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Aroldis Chapman, el cerrador cubano de los Boston Red Sox, inscribió su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas este sábado al convertirse en el relevista con más ponches de todos los tiempos, tras alcanzar su ponche número 1,364 durante un juego en Anaheim contra los Ángeles de Los Ángeles, según informó AP News.

Con ese out, Chapman superó la marca de 1,363 ponches que pertenecía a Hoyt Wilhelm, un registro que había permanecido intacto por más de medio siglo desde que el legendario lanzador de knuckleball se retiró en 1972.

Tras el ponche histórico, el holguinero no se detuvo: provocó una doble matanza para cerrar el partido y asegurar la victoria de Boston por 5-2, sumando además su salvado número 17 de la temporada 2026.

El camino hacia el récord se aceleró notablemente en los últimos meses. El 26 de abril, Chapman superó a Rich «Goose» Gossage —quien acumulaba 1,340 ponches— para quedar en segundo lugar histórico entre los relevistas.

Apenas días antes de romper el récord, el 29 de junio, Chapman empató la marca de Wilhelm con su ponche número 1,363 en el Fenway Park, frente a los Yankees de Nueva York.

La conquista tiene un peso adicional: Chapman ha lanzado exclusivamente como relevista durante toda su carrera en Grandes Ligas, lo que valida plenamente la categoría del récord.

A sus 38 años, el lanzador zurdo atraviesa una de las mejores etapas de su vida profesional. En la temporada 2026 registra una efectividad de 2.10 en 27 apariciones, con 33 ponches en 25.2 entradas lanzadas.

Nacido en Holguín el 28 de febrero de 1988, Chapman llegó a MLB tras desertar de Cuba durante el Mundial Sub-23 en Rotterdam en 2009 y firmó con los Cincinnati Reds en enero de 2010. Desde su debut el 31 de agosto de ese año, ha vestido la camiseta de siete franquicias: Reds, Yankees, Cubs, Royals, Rangers, Pirates y Red Sox.

Entre sus títulos más destacados figuran dos anillos de Serie Mundial —en 2016 con los Cubs y en 2023 con los Rangers— y el récord Guinness del lanzamiento más rápido registrado oficialmente en MLB: 105.8 mph, alcanzado el 24 de septiembre de 2010.

El récord de ponches no es el único hito acumulado en 2026. En el Día de Apertura de esta temporada, Chapman superó a Jonathan Papelbon en salvamentos históricos, y con sus 374 salvamentos de carrera se acerca al top 10 histórico en esa categoría también.

Chapman firmó una extensión de contrato con Boston por 13.3 millones de dólares con opción mutua para 2027, lo que abre la puerta a que continúe ampliando una marca que acaba de nacer este 4 de julio.