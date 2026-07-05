Nace un dromedario en el Zoológico Nacional de Cuba tras 30 años sin crías

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El Parque Zoológico Nacional de Cuba registró este julio el nacimiento de una cría de dromedario (Camelus dromedarius), el primero en aproximadamente tres décadas, según anunció la Empresa Cubana de Zoológicos a través de su página oficial en Facebook.
«Después de 30 años nace un Dromedario (Camelus dromedarius) en el Parque Zoológico Nacional de Cuba. Se encuentra en perfectas condiciones bajo el cuidado de su mami y de los técnicos del área», indicó la institución en su comunicado.
Las fotografías publicadas junto al anuncio muestran a la cría con un llamativo pelaje negro oscuro, una coloración muy poco frecuente en la especie, cuyos ejemplares suelen presentar tonos beige, marrón claro o arena.
En las imágenes también se aprecia a la madre inclinada sobre la recién nacida, realizando los cuidados típicos del postparto, mientras la cría descansa sobre el suelo de tierra y paja del recinto.
El nacimiento representa un hito para la institución, dado que la reproducción del dromedario en cautiverio es especialmente compleja: la gestación dura entre 13 y 15 meses, cada parto produce generalmente una sola cría y la madre no se separa de ella durante la primera semana de vida.
Aunque parezca sorprendente, el dromedario es una especie considerada extinta en estado silvestre desde hace aproximadamente 2,000 a 3,000 años; todos los ejemplares que existen en el mundo son domésticos o viven en recintos controlados.
Las crías de esta especie nacen con capacidad de ponerse de pie desde el primer día, y la lactancia puede extenderse entre uno y dos años.
El zoológico, ubicado en Calabazar, municipio Boyeros, en La Habana, fue inaugurado en marzo de 1984 y ocupa 340 hectáreas con más de un centenar de especies entre fauna nativa cubana y animales exóticos.
En años recientes, la institución ha protagonizado otros nacimientos destacados de especies de difícil reproducción en cautiverio.
En marzo de 2021 nacieron cuatro tigres de Bengala por parto natural, y en junio de 2022 llegó al mundo una cría macho de rinoceronte blanco, seguida en agosto de ese mismo año por otro tigre de Bengala.
El nacimiento del dromedario se suma a esa tendencia de logros reproductivos y consolida al parque como uno de los escenarios de conservación ex situ más activos del Caribe.
Preguntas Frecuentes sobre el Nacimiento de un Dromedario en el Zoológico Nacional de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es significativo el nacimiento de un dromedario en el Zoológico Nacional de Cuba?
El nacimiento es significativo porque es el primero en aproximadamente 30 años y representa un logro importante en la conservación y reproducción de especies en cautiverio, especialmente cuando se trata de animales cuya gestación es compleja como el dromedario.
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¿Cuáles son las características especiales de la cría de dromedario recién nacida?
La cría de dromedario presenta un llamativo pelaje negro oscuro, una coloración muy poco frecuente en esta especie, ya que normalmente los dromedarios tienen tonalidades beige, marrón claro o arena.
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¿Qué desafíos enfrenta el Zoológico Nacional de Cuba en la reproducción de especies en cautiverio?
La reproducción en cautiverio es especialmente compleja para especies como el dromedario, que requiere una gestación de 13 a 15 meses y cuidados intensivos postparto. A pesar de estos desafíos, el zoológico ha tenido éxito en la reproducción de otras especies difíciles, como tigres de Bengala y rinocerontes blancos.
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¿Cómo contrasta la situación del Zoológico Nacional de Cuba con otros zoológicos del país?
El Zoológico Nacional de Cuba está logrando avances en la reproducción y conservación de especies, mientras que otros zoológicos del país enfrentan serias denuncias de abandono y hambre, como es el caso del zoológico de Camagüey, donde se reportó desnutrición extrema en sus leones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.