Nace un dromedario en el Zoológico Nacional de Cuba tras 30 años sin crías

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El Parque Zoológico Nacional de Cuba registró este julio el nacimiento de una cría de dromedario (Camelus dromedarius), el primero en aproximadamente tres décadas, según anunció la Empresa Cubana de Zoológicos a través de su página oficial en Facebook.

«Después de 30 años nace un Dromedario (Camelus dromedarius) en el Parque Zoológico Nacional de Cuba. Se encuentra en perfectas condiciones bajo el cuidado de su mami y de los técnicos del área», indicó la institución en su comunicado.

Las fotografías publicadas junto al anuncio muestran a la cría con un llamativo pelaje negro oscuro, una coloración muy poco frecuente en la especie, cuyos ejemplares suelen presentar tonos beige, marrón claro o arena.

En las imágenes también se aprecia a la madre inclinada sobre la recién nacida, realizando los cuidados típicos del postparto, mientras la cría descansa sobre el suelo de tierra y paja del recinto.

El nacimiento representa un hito para la institución, dado que la reproducción del dromedario en cautiverio es especialmente compleja: la gestación dura entre 13 y 15 meses, cada parto produce generalmente una sola cría y la madre no se separa de ella durante la primera semana de vida.

Aunque parezca sorprendente, el dromedario es una especie considerada extinta en estado silvestre desde hace aproximadamente 2,000 a 3,000 años; todos los ejemplares que existen en el mundo son domésticos o viven en recintos controlados.

Las crías de esta especie nacen con capacidad de ponerse de pie desde el primer día, y la lactancia puede extenderse entre uno y dos años.

El zoológico, ubicado en Calabazar, municipio Boyeros, en La Habana, fue inaugurado en marzo de 1984 y ocupa 340 hectáreas con más de un centenar de especies entre fauna nativa cubana y animales exóticos.

En años recientes, la institución ha protagonizado otros nacimientos destacados de especies de difícil reproducción en cautiverio.

En marzo de 2021 nacieron cuatro tigres de Bengala por parto natural, y en junio de 2022 llegó al mundo una cría macho de rinoceronte blanco, seguida en agosto de ese mismo año por otro tigre de Bengala.

El nacimiento del dromedario se suma a esa tendencia de logros reproductivos y consolida al parque como uno de los escenarios de conservación ex situ más activos del Caribe.