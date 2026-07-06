Nacen cuatro tigres de Bengala en Cuba en medio de la peor crisis que vive el zoológico

Tigres de Bengala en el Zoológico de La Habana en 2021 (Imagen de Referencia). Foto © Facebook/Sierra Maestra.

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Cuatro cachorros de tigre de Bengala nacieron en el Zoológico Nacional de Cuba, entre ellos un ejemplar blanco extremadamente raro, un acontecimiento que el cuidador Ángel Cordero describió como "un pequeño milagro" en medio de la profunda crisis que enfrenta la institución.

El nacimiento fue destacado este lunes por la agencia Reuters, que retrató el contraste entre la llegada de las nuevas crías y las dificultades diarias de un zoológico que apenas recibe una cuarta parte del combustible necesario para funcionar.

Cordero, quien lleva 44 años trabajando en el recinto, presenció el parto y no ocultó su emoción.

"Es solo la segunda vez que nacen tigres blancos en Cuba. Y yo estuve allí para presenciarlo", afirmó.

El primer nacimiento de un tigre blanco en el zoológico ocurrió en marzo de 2021, cuando también nacieron cuatro crías de tigre de Bengala. El hecho de que se repita en medio del deterioro económico del país convierte este alumbramiento en un acontecimiento aún más excepcional.

El tigre blanco no constituye una subespecie distinta, sino una rara variación genética del tigre de Bengala provocada por un gen recesivo. Se calcula que existen menos de 200 ejemplares en todo el mundo, casi todos en cautiverio, y no se conocen poblaciones salvajes.

La buena noticia llega mientras el zoológico lucha por mantener la atención de cientos de animales en condiciones cada vez más difíciles. Según explicó Cordero, la institución necesita unos 20 litros de diésel diarios para transportar alimentos a especies como búfalos, cebras, rinocerontes, hipopótamos y grandes felinos, pero solo recibe cinco litros.

La falta de combustible ha obligado a los trabajadores a recorrer las 375 hectáreas del parque en carruajes tirados por caballos y triciclos eléctricos.

"Todo depende del combustible. Los movimientos de los animales y la distribución de la comida, que debe transportarse sobre ruedas; simplemente no hay otra manera", explicó el cuidador.

El director del Zoológico Nacional, Juan Carlos Santos, declaró previamente a Reuters que, pese a las limitaciones, la población animal se ha mantenido estable gracias al esfuerzo del personal y al apoyo de pequeñas empresas privadas que suministran algunos insumos esenciales.

Las dificultades del parque reflejan la crisis energética que atraviesa Cuba. La escasez de combustible y los prolongados apagones han afectado el funcionamiento de numerosas instituciones estatales. Este año, el Jardín Botánico Nacional cerró sus puertas tras quedarse sin el diésel necesario para operar, mientras que en el zoológico de Camagüey fueron denunciados casos de abandono y desnutrición severa de varios leones.

En medio de ese panorama, el Zoológico Nacional celebró además el nacimiento de un dromedario, el primero en alrededor de tres décadas.

Para los trabajadores, la llegada de los cuatro cachorros —y especialmente del raro tigre blanco— representa mucho más que un éxito reproductivo: es una inesperada señal de esperanza en un lugar que cada día lucha por sobrevivir en medio de la crisis.