Zoológico de Ciego de Ávila exhibe una tigresa blanca de Bengala con leucismo

Tigresa blanca de Bengala en el zoológico de Ciego de Ávila

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El Parque Zoológico de Ciego de Ávila presentó este lunes ante el público, por primera vez, a una tigresa de Bengala de pelaje blanco trasladada recientemente desde el Zoológico de 26, en La Habana.

El ejemplar, de seis años de edad, no llegó al zoológico avileño por azar: su arribo representa la recuperación de una especie que la institución había perdido hace años.

La bióloga especialista Zaily Lázara Alfonso Castro explicó que la tigresa presenta leucismo, una condición genética que elimina el pigmento amarillo propio de la especie sin alterar sus rayas negras ni el color de sus ojos.

La especialista subrayó que el animal no debe confundirse con un ejemplar albino: «conserva ojos azules y nariz rosada, en lugar de los ojos rojos propios del albinismo».

El leucismo suprime la faeomelanina —el pigmento naranja o amarillo— pero preserva la eumelanina, que es la responsable tanto de las rayas oscuras como del tono azul de los ojos.

Se estima que existen menos de 200 tigres blancos en el mundo, casi todos en cautiverio y sin poblaciones salvajes conocidas.

El traslado desde La Habana se realizó bajo un protocolo estricto que arrancó 24 horas antes de la llegada del animal, con cuarentena previa y seguimiento constante durante el viaje.

El recinto que la alberga fue acondicionado con quince días de anticipación por un equipo de especialistas, técnicos veterinarios y trabajadores del parque, que recibieron a la tigresa la noche de su arribo.

Ángel Daniel Rojas Ojeda, jefe de Bienestar Animal del zoológico y médico veterinario con 42 años de experiencia, advirtió que mantener al animal no es sencillo: la tigresa consume siete kilogramos de carne diarios, lo que obliga a la institución a depender del respaldo de organismos provinciales y del Ministerio de Agricultura para garantizar su alimentación.

Durante la presentación del ejemplar, los especialistas del parque avileño también llamaron la atención sobre el comportamiento del público: un macaco Rhesus llamado Mauro protagonizó recientemente un episodio de autoagresión provocado por los gritos de visitantes, lo que llevó a los expertos a pedir que las familias mantengan una conducta respetuosa hacia los animales en cautiverio.

La presentación de la tigresa se produce apenas una semana después de que el Zoológico Nacional de Cuba celebrara el nacimiento de cuatro cachorros de tigre de Bengala, entre ellos un ejemplar blanco, descrito por el cuidador Ángel Cordero —con 44 años de oficio— como «un pequeño milagro».

Ese zoológico, sin embargo, opera con apenas el 25% del combustible que necesita: recibe cinco litros de diésel diarios en lugar de los 20 requeridos, lo que obliga a sus trabajadores a transportar alimentos en carruajes tirados por caballos y triciclos eléctricos.

El panorama general de los zoológicos cubanos es de crisis profunda.

En abril se denunció el abandono extremo y la desnutrición severa de tres leones en el zoológico del Casino Campestre de Camagüey, y el Jardín Botánico Nacional cerró sus puertas por falta de combustible.

El Zoológico de 26 en La Habana —institución de origen de la tigresa trasladada a Ciego de Ávila— ha acumulado múltiples denuncias por deterioro, desnutrición y reducción drástica de su colección animal.