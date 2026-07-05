Comediante Otto Ortiz ironiza tras 45 minutos de luz: «Todo lo que somos se lo debemos al socialismo»

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El humorista cubano Otto Ortiz recurrió a la ironía para retratar la desesperante situación eléctrica que vive Cuba, después de que su zona recibiera apenas 45 minutos de electricidad tras una espera interminable sin suministro.

En una publicación en su perfil de Facebook, Ortiz describió la situación con sarcasmo: «Tras infinitas horas de apagón el bloque 2, en reconocimiento a su resistencia, fue premiado con 45 minutos de luz. Cómo dice la frase célebre: 'Todo lo que somos se lo debemos al socialismo'».

La frase que remata su publicación es una variante de la consigna oficial del Partido Comunista de Cuba —«A la Revolución y al socialismo, debemos hoy todo lo que somos»—, utilizada históricamente como propaganda para vincular la identidad nacional al proyecto socialista.

Ortiz la convierte en remate de una denuncia: lo que el régimen presenta como logro, los cubanos lo viven como escasez extrema.

El comentario llega en medio de la peor crisis eléctrica de Cuba en 2026, con un déficit que el 3 de julio alcanzó 2,206 MW, a apenas dos megavatios del récord histórico.

La disponibilidad de generación se situó entre 944 y 1,100 MW frente a una demanda de entre 3,150 y 3,200 MW.

El panorama provincial es devastador. Matanzas acumula cortes de hasta 87 horas consecutivas, La Habana registra interrupciones de entre 20 y 30 horas continuas, y Santiago de Cuba recibe apenas una o dos horas de electricidad al día desde el 16 de junio.

El 4 de julio, la provincia de Granma quedó completamente a oscuras tras una caída de frecuencia en la subestación del Sistema Eléctrico Nacional.

Ese mismo día, 11 unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio: seis por averías y cinco en mantenimiento.

No es la primera vez que Ortiz usa el humor para denunciar los apagones.

En julio de 2025, el comediante describió su situación como la de un «mendigo energético» por los cortes de madrugada en Cuba.

De igual forma, en noviembre de 2024, desde el extranjero, contrastó la abundancia eléctrica fuera de la isla con la miseria energética dentro: «Estoy de kilowatts hasta aquí, qué rico, brother».

El sistema de «bloques» de apagones —por el que cada zona recibe electricidad en turnos rotatorios— ha colapsado al punto de que las propias empresas eléctricas provinciales admiten no poder cumplir sus propios esquemas, dejando a los ciudadanos con minutos de luz en lugar de las horas prometidas.