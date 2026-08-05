Otto Ortiz ironiza sobre el precio del aceite en Cuba: «Hay formas más prácticas de demostrar que estás próspero»

El humor en Cuba ha reflejado históricamente los problemas y asuntos que más afectan a la población. Por eso no resulta extraño que el encarecimiento del aceite, convertido en uno de los productos básicos más difíciles de pagar, aparezca ahora como materia prima para la sátira.
El humorista cubano Otto Ortiz este miércoles recurrió a esa realidad en un video publicado en Facebook, en el que apareció con una botella de aceite colgada al cuello, como si se tratara de una cadena o un medallón utilizado para exhibir riqueza.
«Si algo a mí me molesta en la vida son las personas esas que, para demostrar opulencia, o que tienen dinero, que están bien, se empiezan a poner cadenas de oro, medallones así inmensos», comenzó diciendo el artista.
Ortiz aseguró que no comparte esas demostraciones tradicionales de riqueza y, mientras mantenía la botella sobre el pecho, preparó el remate de la escena.
«Eso yo lo veo mal, porque hay muchas formas más concretas, más objetivas y más prácticas de demostrar de verdad que tú estás próspero. No sé, digo yo», expresó.
La botella colgada al cuello completó la broma sin necesidad de explicaciones adicionales: en medio de la escalada de precios, disponer de aceite se presenta como una señal más convincente de prosperidad que llevar cadenas de oro.
La ocurrencia coincide con un fuerte aumento del precio del aceite en Cuba. En abril, el litro rondaba los 1,500 pesos; en junio se comercializaba entre 1,800 y 2,000, y en julio alcanzó los 2,500 pesos en La Habana y superó los 3,000 en varias provincias.
La subida continuó en agosto, cuando una habanera denunció haber encontrado el litro a 4,000 pesos. En los comentarios de esa publicación, residentes de otras localidades reportaron precios de hasta 5,000 pesos.
El aceite ya había inspirado otra escena humorística. Loky Kubah representó a un comprador que intentaba reunir dinero mientras el precio subía de 2,500 a 3,500 pesos en cuestión de minutos.
Preguntas Frecuentes sobre el Aumento del Precio del Aceite en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el precio del aceite en Cuba ha aumentado tanto?
El precio del aceite en Cuba ha aumentado drásticamente debido a la eliminación de los topes de precios para aceites comestibles importados, una medida establecida por la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios. Esto ha permitido que el mercado informal fije precios sin restricciones, lo que ha llevado a un aumento significativo y continuo en el costo del aceite.
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¿Cómo ha afectado el aumento del precio del aceite a la economía cubana?
El aumento del precio del aceite ha agravado la inflación y ha hecho que un producto básico sea inaccesible para muchas personas en Cuba, donde los salarios son extremadamente bajos. Esto ha generado un impacto económico devastador, con el aceite costando más que el salario mínimo mensual, afectando la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas.
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¿Qué papel ha jugado el humor en la situación del precio del aceite en Cuba?
El humor ha servido como una herramienta crítica y de denuncia social en Cuba, reflejando y satirizando la realidad que enfrenta la población. Humoristas como Otto Ortiz y Loky Kubah han utilizado la sátira para destacar el absurdo de la situación, utilizando sus plataformas para mostrar la frustración generalizada y la injusticia del incremento de precios.
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¿Qué alternativas tiene la población cubana ante el alto costo del aceite?
Ante el alto costo del aceite, la población cubana ha recurrido al racionamiento y a buscar alternativas en el mercado informal, donde los precios también son elevados. Algunos incluso utilizan aceite de girasol como sustituto del diésel para vehículos debido a la escasez de combustible, aunque esto no es sostenible a largo plazo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.