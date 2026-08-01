Escritora: Manual básico para comunicar con la Empresa Eléctrica de Cuba y no infartar en el intento

La escritora y periodista camagüeyana María Antonia Borroto Trujillo publicó este viernes en su perfil de Facebook un manual de supervivencia espiritual para llamar a la Unión Eléctrica sin sufrir un episodio cardíaco en el intento.

El texto no es exactamente un manual técnico: es una guía de meditación, yoga, taichi, oración y aromaterapia diseñada para que el ciudadano llegue al teléfono en estado de serenidad budista antes de escuchar, inevitablemente, la señal de ocupado.

Captura de FB/María Antonia Borroto Trujillo

Borroto Trujillo, doctora en Ciencias de la Comunicación y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), arranca el protocolo con instrucciones aparentemente razonables: «Respire lenta y profundamente durante unos tres minutos. Evoque escenas placenteras o momentos de total relajación. Proceda a marcar los dígitos correspondientes».

Hasta ahí, todo bien. El problema llega en el siguiente paso, que la autora anticipa con honestidad brutal: «Si le da ocupado, que es lo más probable».

Y entonces comienza el verdadero manual. Ante la señal de ocupado, el ciudadano deberá encender una varita de incienso o una vela dedicada a su santo favorito, completar ocho respiraciones y repetir un mantra —«puede ser Om, el mantra universal»— antes de volver a marcar. Si la línea sigue ocupada, el protocolo escala: más incienso, respiración alterna, un Ave María, dos o tres vueltas por la habitación descalzo, un Padrenuestro y, de ser posible, «alguna asana sencilla» de yoga.

La cosa no termina ahí. Borroto Trujillo recomienda salir a dar una vuelta completa por la manzana, regresar sin zapatos y retomar el intento con calma renovada. Para los más avanzados, ofrece opciones personalizadas: «Si práctica yoga, haga el saludo al sol. Si lo suyo es el taichi, haga la forma 8. Y pruebe una vez más».

El remate es una joya de la ironía cubana: «Esta secuencia no garantiza una buena comunicación, pero al menos evitará un infarto o un derrame cerebral».

El humor no surge de la imaginación pura: refleja la desesperación de millones de cubanos que intentan reportar apagones a la UNE a través del número oficial 18888, disponible supuestamente las 24 horas, y encuentran la línea saturada o sin respuesta. Julio de 2026 se convirtió en el mes más crítico de la historia eléctrica cubana, con tres colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en diez días. El 6, el 10 y el 14 de julio millones de personas se quedaron sin servicio; y el 29 de julio la generación disponible era de apenas 850 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con el 74% del país sin corriente al mismo tiempo. La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba admitió que no podía garantizar ni dos horas de electricidad al día en algunas zonas.

El post se suma a una corriente de humor negro que en 2026 se ha vuelto casi un género propio en las redes sociales cubanas. Ulises Toirac ironizó sobre el apagón del 26 de julio; Otto Ortiz se burló tras recibir apenas 45 minutos de luz; y Mario Sardiñas, con su personaje Chequera, redujo los bloques del sistema eléctrico a solo dos categorías: «con corriente» y «sin corriente».

Borroto Trujillo, galardonada con los premios Calendario, Dador y Eliseo Diego, demostró que en Cuba la literatura de autoayuda tiene un nicho urgente y muy específico: sobrevivir emocionalmente al servicio al cliente de la Unión Eléctrica.