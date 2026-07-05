Medio independiente El Toque denuncia ataque digital masivo con origen en servidores chinos

Vídeos relacionados:

El medio digital independiente cubano El Toque denunció este sábado estar siendo víctima de un nuevo ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) de gran escala, iniciado a las 3:10 PM hora de Cuba y con origen principal localizado en servidores chinos.

Según informó el propio medio, sus sistemas de mitigación bloquearon más de 124 millones de peticiones maliciosas en menos de tres horas, con picos de 8,1 millones de peticiones en ventanas de cinco minutos. Los datos del sistema de protección utilizado por la plataforma registraron 122.36 millones de peticiones bloqueadas directamente y 2.49 millones adicionales sometidas a verificación, sobre un total de 124.85 millones.

«Estamos otra vez bajo ataque digital», advirtió el medio en su comunicado, precisando que «el ataque permanece activo y está siendo contenido», aunque los usuarios que intentaran acceder a la plataforma podían experimentar afectaciones temporales.

El Toque enmarcó el incidente dentro de lo que describió como «un patrón sostenido de agresiones digitales» contra su plataforma y otros medios independientes cubanos.

El antecedente más reciente y directo fue el ataque DDoS del 17 de diciembre de 2025, ocurrido un día antes de que el Banco Central de Cuba anunciara su nueva tasa de cambio flotante oficial. En aquella ocasión, el director del medio, José Jasán Nieves, acusó directamente al gobierno cubano de estar detrás del ataque. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, llegó a celebrar públicamente ese episodio afirmando que «ya logramos vencer a El Toque».

El bloqueo del sitio desde Cuba tras aquel ataque persistió al menos hasta el 15 de febrero de 2026, según datos del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI).

El Toque es conocido principalmente por publicar la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), el indicador de referencia del tipo de cambio informal en Cuba, que el régimen ha calificado de «terrorismo financiero». Díaz-Canel se ha sumado públicamente a los ataques contra el medio, en una campaña sistemática que incluye bloqueo de sitios, hackeos y campañas de difamación estatal.

En junio de 2026, Nieves recibió el Premio Knight de Periodismo Internacional precisamente por la TRMI y por «La Travesía», una base de datos de migrantes cubanos desaparecidos, reconocimiento que evidencia el impacto internacional del trabajo del medio pese a la presión del régimen.

Al menos 23 sitios de medios independientes cubanos permanecen bloqueados en la isla, según Freedom House y Guardianes Digitales. En 2025 se registraron 768 violaciones a la libertad de prensa en Cuba, un incremento del 54.7% respecto a 2024, de acuerdo con el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El medio anunció que documentará el ataque de este sábado para reportarlo ante organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, y reafirmó su postura ante la presión: «Como en aquella ocasión, superaremos este nuevo intento de censurarnos». El comunicado cerró con una declaración que resume la posición del equipo: «Nuestro compromiso con las audiencias no cambia: seguimos informando».