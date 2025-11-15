Díaz-Canel se une a los ataques contra El Toque: “Tiene por diseño deprimir los ingresos del pueblo cubano”

El Gobierno no asume responsabilidad por sus estrategias fallidas ni la falta de políticas económicas creíbles

El presidente Miguel Díaz-Canel se sumó este viernes a la campaña estatal contra el medio independiente El Toque, acusándolo de recibir financiamiento externo para deprimir la moneda cubana y actuar como parte de una presunta “guerra económica” contra el país.

Según un mensaje del gobernante en su cuenta de X “la guerra económica contra Cuba tiene por diseño deprimir al máximo los ingresos del pueblo cubano”.

En este sentido, acusó al medio de insertarse en esa estrategia mediante un “probado financiamiento” destinado a acentuar la depreciación de la moneda.

Las declaraciones del primer secretario del Partido Comunista de Cuba refuerzan una ofensiva institucional que en las últimas dos semanas ha colocado al medio en el centro de una acusación de “manipulación especulativa”.

También este viernes, el Banco Central de Cuba (BCC) respaldó esas imputaciones en una declaración donde cuestionó la legitimidad de la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi).

Al respecto, calificó la referencia cambiaria difundida por El Toque como una “señal distorsionada” que afecta precios, expectativas y decisiones de la población.

Además, la entidad aseguró que trabaja en la creación de un mercado cambiario oficial “ordenado y transparente”, sin ofrecer fechas ni detalles concretos.

La escalada comenzó el 29 de octubre, cuando el canciller Bruno Rodríguez habló de “pruebas” sobre una supuesta manipulación de la tasa de cambio.

Luego, el vocero oficialista Humberto López acusó al medio de integrar un “programa integral de guerra económica” y de operar un esquema de “terrorismo financiero”, incluso sugiriendo posibles procesos penales y la inclusión del proyecto en listas de entidades “vinculadas al terrorismo”.

Las acusaciones del gobierno y su aparato de voceros contrastan con la ausencia de un mercado cambiario funcional, una brecha que ha llevado tanto a ciudadanos como a empresas a depender del valor de referencia del mercado informal.

Frente a ello, el discurso oficial intenta presentar la información publicada por El Toque como el origen de la crisis cambiaria, en lugar de una consecuencia de la falta de políticas económicas creíbles junto con estrategias fallidas.

La activista Amelia Calzadilla argumentó este viernes que El Toque se limita a reportar a diario el comportamiento del mercado informal de divisas en Cuba y que la escalada del dólar no responde a ningún algoritmo impuesto, sino a decisiones del propio gobierno como vender alimentos, artículos esenciales y electrodomésticos en tiendas en divisas, mientras las personas devengan salarios y pensiones en un muy devaluado peso cubano.