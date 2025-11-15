Díaz-Canel se une a los ataques contra El Toque: “Tiene por diseño deprimir los ingresos del pueblo cubano”

Vídeos relacionados:
El presidente Miguel Díaz-Canel se sumó este viernes a la campaña estatal contra el medio independiente El Toque, acusándolo de recibir financiamiento externo para deprimir la moneda cubana y actuar como parte de una presunta “guerra económica” contra el país.
Según un mensaje del gobernante en su cuenta de X “la guerra económica contra Cuba tiene por diseño deprimir al máximo los ingresos del pueblo cubano”.
En este sentido, acusó al medio de insertarse en esa estrategia mediante un “probado financiamiento” destinado a acentuar la depreciación de la moneda.
Las declaraciones del primer secretario del Partido Comunista de Cuba refuerzan una ofensiva institucional que en las últimas dos semanas ha colocado al medio en el centro de una acusación de “manipulación especulativa”.
También este viernes, el Banco Central de Cuba (BCC) respaldó esas imputaciones en una declaración donde cuestionó la legitimidad de la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi).
Al respecto, calificó la referencia cambiaria difundida por El Toque como una “señal distorsionada” que afecta precios, expectativas y decisiones de la población.
Lo más leído hoy:
Además, la entidad aseguró que trabaja en la creación de un mercado cambiario oficial “ordenado y transparente”, sin ofrecer fechas ni detalles concretos.
La escalada comenzó el 29 de octubre, cuando el canciller Bruno Rodríguez habló de “pruebas” sobre una supuesta manipulación de la tasa de cambio.
Luego, el vocero oficialista Humberto López acusó al medio de integrar un “programa integral de guerra económica” y de operar un esquema de “terrorismo financiero”, incluso sugiriendo posibles procesos penales y la inclusión del proyecto en listas de entidades “vinculadas al terrorismo”.
Las acusaciones del gobierno y su aparato de voceros contrastan con la ausencia de un mercado cambiario funcional, una brecha que ha llevado tanto a ciudadanos como a empresas a depender del valor de referencia del mercado informal.
Frente a ello, el discurso oficial intenta presentar la información publicada por El Toque como el origen de la crisis cambiaria, en lugar de una consecuencia de la falta de políticas económicas creíbles junto con estrategias fallidas.
La activista Amelia Calzadilla argumentó este viernes que El Toque se limita a reportar a diario el comportamiento del mercado informal de divisas en Cuba y que la escalada del dólar no responde a ningún algoritmo impuesto, sino a decisiones del propio gobierno como vender alimentos, artículos esenciales y electrodomésticos en tiendas en divisas, mientras las personas devengan salarios y pensiones en un muy devaluado peso cubano.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones del gobierno cubano a El Toque
¿Por qué el gobierno cubano acusa a El Toque de "guerra económica"?
El gobierno cubano acusa a El Toque de recibir financiamiento externo para manipular la tasa de cambio y deprimir la economía cubana, calificándolo como parte de una supuesta "guerra económica". Estas acusaciones vienen en un contexto de crisis económica en Cuba, donde el régimen busca culpables externos para justificar la devaluación del peso y la inflación, ignorando sus propias políticas fallidas.
¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) que publica El Toque?
La TRMI es un indicador que refleja el valor real de las divisas en el mercado informal cubano. El Toque publica esta tasa diariamente basándose en el análisis de anuncios de compraventa de divisas en redes sociales y plataformas digitales. Esta tasa se ha convertido en una referencia para muchos cubanos debido a la falta de estadísticas oficiales confiables por parte del gobierno.
¿Cómo responde El Toque a las acusaciones del gobierno cubano?
El Toque defiende su labor informativa como un ejercicio de transparencia y asegura que simplemente reporta lo que sucede en el mercado informal. El medio ha ridiculizado las acusaciones del gobierno y subraya que la verdadera amenaza para el régimen es la verdad que exponen, no una manipulación de la tasa de cambio.
¿Cuál es la postura de la activista Amelia Calzadilla sobre las acusaciones a El Toque?
Amelia Calzadilla sostiene que la crisis monetaria en Cuba no es culpa de El Toque, sino del propio gobierno cubano, que ha creado una necesidad de adquisición de dólares debido a la dolarización parcial del país. La activista argumenta que las acusaciones buscan desviar la atención de las políticas económicas fallidas del régimen.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.